Юрий Вернидуб: Поражение от Шахтера - моя вина. Футбол

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб - о прошедшем матче с Шахтером (0:3) и будущем поединке с «Динамо».

«Поражение от «Шахтера» это моя вина, как тренера. Значит, я не сумел достучаться до ребят. По тем цифрам, которые я увидел после матча, это была наша худшая игра. «Шахтёр» был в очень хорошей форме. Самое главное – не опустить сейчас голову, всё обдумать и не допускать ошибок. 3:0 в той ситуации – результат не самый худший. Могло быть и больше. Много мячей вытянул Андрей Лунин.

К игре с «Динамо» готовимся как обычно. Бывают и такие ситуации. Мы сами в них попадаем и сами должны выбираться. Ничего сверхъестественного не вижу. Да, четыре человека, Силас, Лунёв, Иури, Опанасенко, пропускают из-за карточек и двое не смогут сыграть по причине арендного соглашения. Это Тымчик и Андриевский.

Отдельно скажу, что Саша Андриевский пока работает по индивидуальной программе. У него небольшие проблемы со спиной. Надеюсь, что со следующей недели начнёт подготовку к игре с «Ворсклой» вместе с командой. Что касается Саши Сватка, то доктора говорят, что придётся подождать недели три. Уверен, что он сильный духом футболист. Он уже хочет побыстрее в бой. Зная его характер, думаю, он восстановится и раньше.

Зато все остальные готовятся. У тех ребят, которые играли в меньшей степени, есть шанс доказать даже не мне, а прежде всего себе, что они достойны большего. А я буду только рад», - рассказал тренер луганчан.