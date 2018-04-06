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Прошли первые матчи 14 финала Лиги Европы Фавориты турнира – "Атлетико" и "Арсенал" сделали весомую заявку на выход в полуфинал В Лиге Европы прошли первые матчи стадии 14 финала. Фавориты турнира – мадридский "Атлетико" и лондонский "Арсенал" в домашних стенах убедительно переиграли своих соперников, соответственно московский ЦСКА (4-1) и лиссабонский Спортинг (2-0). В двух других парах также победу праздновали хозяева - немецкий "РБ Лейпциг" минимально переиграл на родной "Ред Булл Арене" французский "Марсель" (1-0), а обидчики киевских динамовцев - римский "Лацио", за счет двух голов, забитых в заключительные четверть часа сумел переиграть австрийский "Зальцбургом" (4-2) . Примечательно, что восьмерка сильнейших команд турнира представляет восемь разных стран. Ответные поединки пройдут через неделю.

LB.ua

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