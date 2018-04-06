Прошли первые матчи 14 финала Лиги Европы
Фавориты турнира – "Атлетико" и "Арсенал" сделали весомую заявку на выход в полуфинал
В Лиге Европы прошли первые матчи стадии 14 финала.
Фавориты турнира – мадридский "Атлетико" и лондонский "Арсенал" в домашних стенах убедительно переиграли своих соперников, соответственно московский ЦСКА (4-1) и лиссабонский Спортинг (2-0).
В двух других парах также победу праздновали хозяева - немецкий "РБ Лейпциг" минимально переиграл на родной "Ред Булл Арене" французский "Марсель" (1-0), а обидчики киевских динамовцев - римский "Лацио", за счет двух голов, забитых в заключительные четверть часа сумел переиграть австрийский "Зальцбургом" (4-2) .
Примечательно, что восьмерка сильнейших команд турнира представляет восемь разных стран.
Ответные поединки пройдут через неделю.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
06.04.2018 07:29
06.04.2018 07:29