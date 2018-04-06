Лига Европы: Лацио и Зальцбург устроили голепад в Риме

Наиболее результативный матч четверга состоялся в Риме, где "Лацио" принимал "Зальцбург". Итальянцы быстро открыли счет - Лулич замкнул прострел Басты справа. Но не прошло и получаса, как тот же самый Баста сфолил в штрафной на Даббуре, сыграл локтем, а арбитр Хацеган после паузы указал на "точку". Бериша был точен - 1:1.

После перерыва "Лацио" прибавил и быстро добился успеха - Пароло элегантным ударом пяткой реализовал передачу Альберто с правого фланга. Но у "Зальцбурга" сыграла замена - японец Минамино, проведя на поле лишь минуту, реализовал выход один на один после паса Даббура - 2:2!

Тут "Лацио" уже серьезно разозлился и за несколько минут смял оборону "Зальцбурга". Фелипе Андерсону удался отличный проход по центру, а Лукас Лейва успешно ассистировал Иммобиле. Могли забивать римляне и еще, но реализовать новые возможности не получилось.

4:2 - обидчик "Динамо" добивается вполне убедительной победы. Впрочем, списывать "Зальцбург" рано - на своем поле австрийцы могут преподнести сюрприз.

2017-18, Лига Европы. Плей-офф. 1/4 финала.

"Лацио" - "Зальцбург" 4:2 (1:1)



Голы: Лулич, 8 (1:0); Бериша Вал., 30 (пенальти) (1:1); Пароло, 49 (2:1); Минамино, 71 (2:2); Фелипе Андерсон, 74 (3:2); Иммобиле, 77 (4:2)



"Лацио": Стракоша; Баста (Фелипе Андерсон, 65); Раду; Луис Фелипе; Луис Альберто (Хиль Патрисио, 65); де Врей; Лукас Лейва; Лулич; Милинкович-Савич; Пароло; Иммобиле (Кайседо Ф., 85)



"Зальцбург": Вальке; Чалета-Цар; Ляйнер; Рамальо; Ульмер; Хайдара (Вольф Х., 82); Шлагер; Бериша Вал.; Самассеку; Даббур; Гульбрандсен (Минамино, 70)



Предупреждения: Баста, 28; Лулич, 31; Пароло, 45 - Шлагер, 83; Самассеку, 85