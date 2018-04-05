Райола ведет переговоры с Ромой по Балотелли. Футбол
Агент Марио Балотелли Мино Райола встретился сегодня с представителями "Ромы", где обе стороны обсудили возможный переезд итальянского форварда на "Олимпико", утверждает "Ил Темпо".
Футбольный агент и римляне также обсудили контракт полузащитника Луки Пеллегрини.
Некоторое время назад Балотелли в интервью "Gazzetta dello Sport" не скрывал своего желания играть в римской команда, и такой трансфер становится все более реальным, учитывая, что по окончании сезона у него заканчивается контракт с французской "Ниццей".
"Марио готов вернуться в Италию. Он вырос в одного из 10 лучших форвардов мира. Среди итальянцев он — номер один. Балотелли стоит сто миллионов евро, но сейчас речь идет о его переходе на правах свободного агента", - говорил месяц назад Райола.
В текущем сезоне 27-летний форвард забил 22 мяча в 30 матчах во всех турнирах.
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05.04.2018 19:46