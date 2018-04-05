Райола ведет переговоры с Ромой по Балотелли. Футбол

Агент Марио Балотелли Мино Райола встретился сегодня с представителями "Ромы", где обе стороны обсудили возможный переезд итальянского форварда на "Олимпико", утверждает "Ил Темпо".

Футбольный агент и римляне также обсудили контракт полузащитника Луки Пеллегрини.

Некоторое время назад Балотелли в интервью "Gazzetta dello Sport" не скрывал своего желания играть в римской команда, и такой трансфер становится все более реальным, учитывая, что по окончании сезона у него заканчивается контракт с французской "Ниццей".

"Марио готов вернуться в Италию. Он вырос в одного из 10 лучших форвардов мира. Среди итальянцев он — номер один. Балотелли стоит сто миллионов евро, но сейчас речь идет о его переходе на правах свободного агента", - говорил месяц назад Райола.

В текущем сезоне 27-летний форвард забил 22 мяча в 30 матчах во всех турнирах.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Музей в Москве отказался вернуть олимпийскую медаль гимнастке Корбут, украденную у нее 46 лет назадМузей в Москве отказался вернуть олимпийскую медаль гимнастке Корбут, украденную у нее 46 лет назад
Монтелла рассчитывает, что Месси пропустит матч с Севильей. ФутболМонтелла рассчитывает, что Месси пропустит матч с Севильей. Футбол
Вице-президент Мариуполя: Это похоже на заказную акцию. ФутболВице-президент Мариуполя: Это похоже на заказную акцию. Футбол
Хаби Алонсо: Бавария фаворит, но это ничего не значит. ФутболХаби Алонсо: Бавария фаворит, но это ничего не значит. Футбол
Радамель Фалькао: Видеоповторы могут убить футболРадамель Фалькао: Видеоповторы могут убить футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Бешикташ проявляет интерес к Бернарду. ФутболБешикташ проявляет интерес к Бернарду. Футбол
Президент Тоттенхэма зарабатывает больше Кейна. ФутболПрезидент Тоттенхэма зарабатывает больше Кейна. Футбол
Ярмоленко летом может покинуть "Боруссию", - Bild. ФутболЯрмоленко летом может покинуть "Боруссию", - Bild. Футбол
Украинцы приобрели более 4 тыс. билетов на ЧМ-2018. ФутболУкраинцы приобрели более 4 тыс. билетов на ЧМ-2018. Футбол
Хуммельс: В субботу мы хотим стать чемпионами. ФутболХуммельс: В субботу мы хотим стать чемпионами. Футбол
Головко: Надо выиграть все четыре оставшихся матча. ФутболГоловко: Надо выиграть все четыре оставшихся матча. Футбол
Балашов: Когда-то забивал Олимпику в Одессе, теперь придется забивать в другие ворота. ФутболБалашов: Когда-то забивал Олимпику в Одессе, теперь придется забивать в другие ворота. Футбол
Виталий Вернидуб: Не знаю, на какой срок выбыл. ФутболВиталий Вернидуб: Не знаю, на какой срок выбыл. Футбол
Пике: Два автогола Ромы - результат нашего высокого прессинга. ФутболПике: Два автогола Ромы - результат нашего высокого прессинга. Футбол
Вальверде: Рома доставила нам немало сложностей. ФутболВальверде: Рома доставила нам немало сложностей. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости