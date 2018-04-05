Нико Ковач может возглавить Баварию

Главный тренер франкфуртского "Айнтрахта" Нико Ковач имеет все шансы пойти на повышение. Как утверждает Bild, 46-летнему хорватскому специалисту могут предложить возглавить мюнхенскую "Баварию".

По информации источника, именно Ковач должен сменить на тренерском мостике Юппа Хайнкеса, который покинет свой пост после завершения нынешнего сезона.

У балканца есть хорошие связи на "Альянц-Арене", поскольку спортивным директором клуба является его близкий товарищ Хасан Салихамиджич - они вместе выступали за "Баварию" с 2001 по 2003 гг. Кроме того, в нынешнем трудовом договоре Ковача с "Айнтрахтом" предусмотрена опция выкупа в случае предложения из Мюнхена.

Отметим, что "Бавария" близка к тому, чтобы оформить очередной чемпионский титул. За 6 туров до конца она опережает "Шальке" на 17 очков.