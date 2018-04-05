Гаттузо подписал новый контракт с Миланом

Руководству "Милана" удалось договориться с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо о дальнейшем сотрудничестве. Как информирует пресс-служба "россонери", стороны заключили новое соглашение, рассчитанное до лета 2021-го года.

Ранее сообщалось, что годовой оклад Гаттузо должны поднять до 2 миллионов евро. Кроме того, 40-летний специалист cможет рассчитывать на дополнительные бонусы в случае решения турнирных задач.

Напомним, Дженнаро пригласили на "Сан-Сиро" в конце ноября 2017-го. Легендарный в прошлом хавбек "Милана" стал преемником Винченцо Монтеллы. Под его руководством команда одержала 13 побед, а также оформила 6 "мировых" в 25 матчах.

"Красно-чёрные" занимают шестую позицию в турнирной таблице Серии А, а также сыграют в финале Кубка Италии (9 мая, соперник - туринский "Ювентус").


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Музей в Москве отказался вернуть олимпийскую медаль гимнастке Корбут, украденную у нее 46 лет назадМузей в Москве отказался вернуть олимпийскую медаль гимнастке Корбут, украденную у нее 46 лет назад
Монтелла рассчитывает, что Месси пропустит матч с Севильей. ФутболМонтелла рассчитывает, что Месси пропустит матч с Севильей. Футбол
Вице-президент Мариуполя: Это похоже на заказную акцию. ФутболВице-президент Мариуполя: Это похоже на заказную акцию. Футбол
Хаби Алонсо: Бавария фаворит, но это ничего не значит. ФутболХаби Алонсо: Бавария фаворит, но это ничего не значит. Футбол
Радамель Фалькао: Видеоповторы могут убить футболРадамель Фалькао: Видеоповторы могут убить футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Лацио предлагает пожизненный контракт бразильцу. ФутболЛацио предлагает пожизненный контракт бразильцу. Футбол
Челси может предложить Азару улучшенный контракт. ФутболЧелси может предложить Азару улучшенный контракт. Футбол
Байер переподписал БрандтаБайер переподписал Брандта
Карвахаль установил новый рекорд Лиги чемпионов. ФутболКарвахаль установил новый рекорд Лиги чемпионов. Футбол
У Спаллетти будет новый контракт с Интером, но при одном условииУ Спаллетти будет новый контракт с Интером, но при одном условии
В Баварии знают, что Тухель уже подписал контракт с другим клубомВ Баварии знают, что Тухель уже подписал контракт с другим клубом
Гвардиола отложил переговоры по новому контрактуГвардиола отложил переговоры по новому контракту
Чигринский продлил контракт с АЕКомЧигринский продлил контракт с АЕКом
Гаттузо: Милану больше нельзя ошибаться в борьбе за зону ЛЧГаттузо: Милану больше нельзя ошибаться в борьбе за зону ЛЧ
УЕФА подписал соглашение с Европейской ассоциацией спортивной безопасности. ФутболУЕФА подписал соглашение с Европейской ассоциацией спортивной безопасности. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости