Гаттузо подписал новый контракт с Миланом
Руководству "Милана" удалось договориться с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо о дальнейшем сотрудничестве. Как информирует пресс-служба "россонери", стороны заключили новое соглашение, рассчитанное до лета 2021-го года.
Ранее сообщалось, что годовой оклад Гаттузо должны поднять до 2 миллионов евро. Кроме того, 40-летний специалист cможет рассчитывать на дополнительные бонусы в случае решения турнирных задач.
Напомним, Дженнаро пригласили на "Сан-Сиро" в конце ноября 2017-го. Легендарный в прошлом хавбек "Милана" стал преемником Винченцо Монтеллы. Под его руководством команда одержала 13 побед, а также оформила 6 "мировых" в 25 матчах.
"Красно-чёрные" занимают шестую позицию в турнирной таблице Серии А, а также сыграют в финале Кубка Италии (9 мая, соперник - туринский "Ювентус").
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