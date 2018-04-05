Бешикташ проявляет интерес к Бернарду. Футбол

Руководство "Бешикташа" было бы не прочь заманить в Стамбул полузащитника донецкого "Шахтёра" Бернарда, который уже летом получит статус свободного агента. Об этом сообщает издание Haberturk.

Правда, подобный переход представляется маловероятным, поскольку бразилец покидает Украину из-за желания попробовать свои силы в одном из топовых чемпионатов Европы. Известно, что в услугах 25-летнего футболиста заинтересованы итальянцы ("Милан", "Интер"), а также представители английской Премьер-лиги.

Напомним, что в нынешнем сезоне на счету Бернарда 6 голов и 4 результативные передачи в 19 матчах чемпионата Украины. Кроме того, южноамериканец отметился несколькими яркими еврокубковыми играми: дубль бразильца в Роттердаме помог "Шахтёру" добыть волевую победу над "Фейеноордом", а в заключительном поединке группового этапа он шикарным ударом расписался в воротах "Манчестер Сити".