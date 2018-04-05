Президент Тоттенхэма зарабатывает больше Кейна. Футбол

Футболистов "Тоттенхэма" не устраивает нынешнее положение дел в лондонском клубе. По информации издания The Times, президент "шпор" Даниэль Леви зарабатывает порядка 6 миллионов фунтов стерлингов в год. Подобным окладом не может похвастаться ни один игрок лондонской команды - даже главный бомбардир "Тоттенхэма" Гарри Кейн получает за неделю на 15 тысяч фунтов меньше, чем топ-менеджер.

Леви - самый высокооплачиваемый президент в АПЛ. Его ближайшим коллегам платят примерно в два раза меньше.

Некоторые футболисты, у которых истекает срок действия контракта, отказываются продлевать соглашение на условиях, предложенных клубом. Да и остальные исполнители, узнав о привилегированном положении Леви, задумались о необходимости добиться повышения заработной платы.