Ярмоленко летом может покинуть "Боруссию", - Bild. Футбол

У украинца контракт с немецким клубом до 2021 года

По информации немецкого издания Bild, украинский легионер дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко летом может покинуть клуб из Рура.

Издание уточняет, что с приходом Маттиаса Заммера на должность внешнего консультанта, клуб в летнее трансферное окно готов устроить чистку состава.

В этот список игроков попал и полузащитник Андрей Ярмоленко.

Напомним, экс-игрок киевского "Динамо" подписал 4-летний контракт с дортмундской "Боруссией" прошлым летом. Сумма трансфера составила 25 млн евро.

На счету украинца в нынешнем сезоне 24 поединка в футболке "шмелей", в которых он отличился шестью голами и шестью результативными передачами.

Добавим, что украинская полиция расследует дело о платеже солидарности за трансфер Андрея Ярмоленко в "Боруссию".