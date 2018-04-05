Ярмоленко летом может покинуть "Боруссию", - Bild. Футбол
У украинца контракт с немецким клубом до 2021 года
По информации немецкого издания Bild, украинский легионер дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко летом может покинуть клуб из Рура.
Издание уточняет, что с приходом Маттиаса Заммера на должность внешнего консультанта, клуб в летнее трансферное окно готов устроить чистку состава.
В этот список игроков попал и полузащитник Андрей Ярмоленко.
Напомним, экс-игрок киевского "Динамо" подписал 4-летний контракт с дортмундской "Боруссией" прошлым летом. Сумма трансфера составила 25 млн евро.
На счету украинца в нынешнем сезоне 24 поединка в футболке "шмелей", в которых он отличился шестью голами и шестью результативными передачами.
Добавим, что украинская полиция расследует дело о платеже солидарности за трансфер Андрея Ярмоленко в "Боруссию".
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05.04.2018 15:10