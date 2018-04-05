Боруссия может расстаться с Ярмоленко
Дортмундская "Боруссия" готовится к серьёзным кадровым изменениям. По информации Bild, расположение "шмелей" могут покинуть сразу 8 исполнителей. Это Андрей Ярмоленко, Нури Шахин, Гонсало Кастро, Джереми Тольян, Александр Исак и Эрик Дурм.
Что касается лидера сборной Украины, то он принял участие в 16 матчах нынешнего розыгрыша Бундеслиги, записав на свой счёт три забитых мяча и три результативные передачи.
Последние два месяца Ярмоленко провёл на больничном, однако на днях вернулся в общую группу и даже принял участие во вчерашней двусторонке, отметившись ассистом. Вполне возможно, что уже в воскресенье Андрею удастся сыграть в поединке 29-го тура чемпионата Германии против "Штутгарта".
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