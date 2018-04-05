WADA не будет оспаривать дисквалификацию капитана "Шахтера"

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило не подавать апелляцию по делу дисквалификации капитана «Шахтера» Дарио Срны на 17 месяцев за употребление допинга.

Дарио Срна. Фото: shakhtar.com

«WADA решило не апеллировать по этому делу. Тем не менее, национальная антидопинговая организация и ФИФА имеют право воспользоваться апелляцией, если это позволяет сделать дедлайн по подаче апелляции», - говорится в сообщении WADA.

Срок дисквалификации, по решению украинского антидопингового центра, будут исчислять со дня забора пробы, то есть с 22 марта 2017 года.

В таком случае, срок дисквалификации хорвата истекает 22 августа 2018 года. К тренировкам игрок может приступить 22 июня.

По этому решению могла быть подана апелляция в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, но пока неизвестно, воспользовалась ли одна из сторон этой опцией.

Контракт хорвата с «Шахтером» истекает в 30 июня 2018 года.