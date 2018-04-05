WADA не будет оспаривать дисквалификацию капитана "Шахтера"

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило не подавать апелляцию по делу дисквалификации капитана «Шахтера» Дарио Срны на 17 месяцев за употребление допинга.
 
Фото WADA не будет оспаривать дисквалификацию капитана "Шахтера"
Дарио Срна. Фото: shakhtar.com
«WADA решило не апеллировать по этому делу. Тем не менее, национальная антидопинговая организация и ФИФА имеют право воспользоваться апелляцией, если это позволяет сделать дедлайн по подаче апелляции», - говорится в сообщении WADA.
 
Срок дисквалификации, по решению украинского антидопингового центра, будут исчислять со дня забора пробы, то есть с 22 марта 2017 года.
 
В таком случае, срок дисквалификации хорвата истекает 22 августа 2018 года. К тренировкам игрок может приступить 22 июня.
 
По этому решению могла быть подана апелляция в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, но пока неизвестно, воспользовалась ли одна из сторон этой опцией.
 
Контракт хорвата с «Шахтером» истекает в 30 июня 2018 года.
 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Музей в Москве отказался вернуть олимпийскую медаль гимнастке Корбут, украденную у нее 46 лет назадМузей в Москве отказался вернуть олимпийскую медаль гимнастке Корбут, украденную у нее 46 лет назад
Монтелла рассчитывает, что Месси пропустит матч с Севильей. ФутболМонтелла рассчитывает, что Месси пропустит матч с Севильей. Футбол
Вице-президент Мариуполя: Это похоже на заказную акцию. ФутболВице-президент Мариуполя: Это похоже на заказную акцию. Футбол
Хаби Алонсо: Бавария фаворит, но это ничего не значит. ФутболХаби Алонсо: Бавария фаворит, но это ничего не значит. Футбол
Радамель Фалькао: Видеоповторы могут убить футболРадамель Фалькао: Видеоповторы могут убить футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Монтелла: Досадный результат, но Севилья будет бороться до концаМонтелла: Досадный результат, но Севилья будет бороться до конца
Лионель Месси: Легких матчей на ЧМ для Аргентины не будет. ФутболЛионель Месси: Легких матчей на ЧМ для Аргентины не будет. Футбол
У Спаллетти будет новый контракт с Интером, но при одном условииУ Спаллетти будет новый контракт с Интером, но при одном условии
Джалуиджи Буффон: Противостоять Реалу будет нелегкоДжалуиджи Буффон: Противостоять Реалу будет нелегко
ФИФА официально рекомендует Грексит - дисквалификацию Греции. ФутболФИФА официально рекомендует Грексит - дисквалификацию Греции. Футбол
Ломаченко: самым сложным будет просканировать егоЛомаченко: самым сложным будет просканировать его
Официально: Англия не будет бойкотировать ЧМ-2018. ФутболОфициально: Англия не будет бойкотировать ЧМ-2018. Футбол
Руслан Малиновский: Надеюсь, стадион в Льеже будет более счастливымРуслан Малиновский: Надеюсь, стадион в Льеже будет более счастливым
WADA подозревает возможное существование допинг-системы в КитаеWADA подозревает возможное существование допинг-системы в Китае
Джошуа: Паркер будет копировать КличкоДжошуа: Паркер будет копировать Кличко
Последние новости
Подгружаем последние новости