Хуммельс: В субботу мы хотим стать чемпионами. Футбол

Хорошо отдохнув в среду после непростой командировки в Севилью (2:1), в четверг "баварцы" под руководством Юппа Хайнкеса вернулись на газон. Теперь все внимание команды сосредоточено на предстоящем матче против "Аугсбурга" в рамках Бундеслиги. В этой игре мюнхенцы могут окончательно решить вопрос с 28-м чемпионством, утверждает пресс-служба лидера Бундеслиги.

За исключением Свена Ульрайха и Хуана Берната, получившего в Севилье повреждение, футболисты, принявшие участие в матче, тренировались в четверг по индивидуальной восстановительной программе. Остальные "баварцы", к которым присоединились несколько игроков молодежной команды, выполнили упражнения на пас и удары по воротам. С учетом предстоящей насыщенной программы, перед Хайнкесом стоит задача найти правильный баланс: с одной стороны, необходимо дозировать нагрузки, а с другой - поддерживать высокий уровень сыгранности.

"Мы хотим оставаться в своем ритме", - говорит Матс Хуммельс, который не ожидает, что команда сдаст в Бундеслиге. "Логичным результатом усилий должна стать победа в чемпионате". Несмотря на 17-очковый отрыв от "Шальке", занимающего в данный момент второе место, мюнхенцы не собираются рассчитывать на осечку ближайшего конкурента. Хуммельс и компания хотят решить вопрос с чемпионством своими силами. "Это наша цель. В субботу мы хотим непременно стать чемпионами, желательно своими силами", - подчеркнул футболист сборной Германии.


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