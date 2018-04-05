НХЛ: Лучший бомбардир Айлендерс может покинуть клуб

Джон Таварес не знает, станет ли встреча с "Нью-Йорк Рейнджерс" в пятницу последним домашним матчем для него в составе "Нью-Йорк Айлендерс".

У 27-летнего центрфорварда заканчивается контракт, и 1 июля он может получить статус неограниченно свободного агента. "Айлендерс" завершают сезон на выезде в Детройте в субботу.

"Я даже не думал об этом, но коли вы уж спросили… Я не знаю, - сказал Таварес в среду на тренировочном катке команды. - Я просто стараюсь делать свою работу как обычно. Я не хочу, чтобы это воспринималось как финальная точка. Я иначе смотрю на происходящее, просто думаю о предстоящей игре, хочу завершить чемпионат на хорошей ноте и буду думать о ситуации с контрактом уже после сезона. Мне надо будет перевести дух и тогда уже смотреть вперед".

Сейчас Таварес занимает первое место в команде по набранным очкам (83=36+47). Он провел в этой команде девять сезонов и восемь раз становился ее лучшим бомбардиром. "Айлендерс" задрафтовали Тавареса под первым номером в 2009 году и с тех пор он записал на свой счет 620 (271+349) баллов, расположившись на пятом месте среди самых результативных игроков в истории клуба и на первом среди тех, кто не играл в ее составе с 1980 по 1983 годы, когда "Айлендерс" четыре раза подряд завоевали Кубок Стэнли.

В этом сезоне "Нью-Йорк" (33-37-10) остался за бортом плей-офф во второй раз подряд.


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