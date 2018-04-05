Тренер сборной Франции по легкой атлетике обвиняется в изнасиловании

Жискар Самба обвиняется в сексуальных домогательствах и изнасиловании

Тренер сборной Франции по легкой атлетике обвиняется в изнасиловании
Жискар Самба (слева)
Фото: leparisien.fr

Французская прокуратура открыла дело против ведущего тренера французской федерации легкой атлетики Жискара Самба, после заявления одной из спортсменок, чье имя не раскрывается, сообщает Le Monde.

По словам потерпевшей, Самба изнасиловал ее на сборе в Италии в январе 2017-го.

В свою очередь, Самба категорически отрицает свою вину и утверждает, что у него есть неопровержимые доказательства своей невиновности.

Отметим, что Самба привел к бронзовой медали Димитрия Баско (бег на 110 м с препятствиями) на Олимпийских играх в Рио-2016, с 2014 года тренировал французских рекордсменов Синди Билло и Паскаля Мартино-Лагард ("гладкий" бег на 100 м и 110 м с барьерами).

Стоит добавить, что всего два месяца назад по подозрению в изнасиловании был задержан второй тренер сборной Франции по легкой атлетике Паскаль Машт. Его обвинила в преступлении бегунья на средние дистанции Эмма Додиу.


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