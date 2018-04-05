Головко: Надо выиграть все четыре оставшихся матча. Футбол

В отборе на Евро-2019 (U-21) молодежная сборная Украины в поединке с лидером группы, Англией, уступила (1:2) и теперь занимает третье место. Поделиться впечатлениями от игры и планами на будущее пресс-служба ФФУ попросила главного тренера команды Александра Головко.

- Александр Борисович, после матча прошло некоторое время, и эмоции, наверное, остыли. Что можете сказать об игре сейчас?

- Результат поединка закономерен. Англичане индивидуально сильнее наших футболистов. Однако именно в этом матче сборная Украины продемонстрировала свою лучшую игру - и по тактике, и по желанию. Мы не реализовали свои моменты, а соперник - наоборот ...

- После поражения от Англии шансы молодежной сборной Украины выйти на Евро-2019 заметно уменьшились?

- Мы будем бороться до конца - нам нужно выиграть все четыре оставшихся матча. Шансы у нас еще есть, поэтому будем играть и смотреть, что получится на финише. С Англией мы отношения уже выяснили, теперь нужно двигаться дальше. Что порадовало, в Британии «молодежка» сыграла с англичанами лучше, чем в Украине, мы выдали там максимум.

- Мог главный тренер первой сборной Андрей Шевченко отправить в «молодежку» еще несколько исполнителей, в частности, Матвиенко?

- Это не обсуждается. Вопрос с Шевченко был решен заранее - наша команда могла рассчитывать только на трех футболистов, которые приехали в наш лагерь. Другие игроки были нужны первой сборной. Повторюсь, мы и так провели в Англии лучшую игру. Не знаю, как было бы с Матвиенко и другими ребятами. Это другая история.

- Насколько пристально собираетесь следить за игрой кандидатов в молодежную сборную Украины?

- Этот процесс вполне естественный - мы рассматриваем подключение к работе футболистов 1998 и 1999 годов рождения. Посмотреть на команду и на потенциальных новичков в игре сможем в мае на турнире памяти Валерия Лобановского. В августе, после окончания ЧЕ-2018 (U-19), на котором выступит команда Александра Петракова, обратим особое внимание на его подопечных.

Мы прекрасно понимаем, что осенью первой сборной играть в Лиге наций, и Андрей Шевченко задействует всех лучших исполнителей. Нам придется рассчитывать на юных игроков.

- Вы по-прежнему придерживаетесь мнения, что на первом месте для «молодежки» должен быть результат?

- Тренеру нужно добиваться результата. Кроме того, существует вертикаль сборных, вершина которой - национальная команда. Готовить для нее смену необходимо, стремясь к нужному результату. Иначе никак.

- Весенняя часть сезона в разгаре. Сколько матчей чемпионата Украины собираетесь посетить?

- Следить за подопечными в УПЛ - это моя обычная работа. Конечно, в эти месяц-два будут и поездки, и просмотры, а затем - анализ увиденного. До сентября, когда мы будем играть дома с Латвией, еще далеко. Ближе к этому матчу и будем что-то решать.

После Мемориала Лобановского планируем в конце лета собраться в Полтаве. Тогда будем плотно общаться с Петраковым, из команды которого привлечем к работе примерно четырех игроков.

- Насколько расстроились после поражения в Англии ваши подопечные?

- Молодежная сборная Украины в каждом матче играет на победу. В поединке с англичанами мы были одним целым. Ребята понимают, что наша команда выглядела очень убедительно в игре с соперником, который в прошлом году стал чемпионом мира. Это придало нам веры в успех.

- Кроме участия в турнире памяти Валерия Лобановского, планируете ли вы проведение спаррингов, например, с клубами первой или второй лиги?

- Наша команда обойдется без спаррингов. Сборная с клубами играть не будет. Контрольные матчи с другими молодежными сборными, как известно, можно проводить только в сроки ФИФА, и этими окнами мы ограничены.

- После того, как молодежная сборная прошла дистанцию ??в шесть матчей и смогла взять восемь очков из 18, у вас нет разочарования в возможностях некоторых футболистов этой команды?

- Разочарование, наверное, было бы, если бы я только начал тренировать этих ребят. А я работаю с ними с тех пор, когда им было по 15 лет, поэтому верю в них полностью. Шанс выйти на поле в «основе» есть у всех. Просто и для нас, и для ребят важно, чтобы они как можно чаще играли за свои клубы. Но с этим, как и ранее, проблемы. У нас мало времени на то, чтобы разрешить эту кадровую ситуацию - впереди важный финальный отрезок отбора на Евро-2019. Уверен, наша команда сделает все возможное, чтобы завершить турнир успешно.