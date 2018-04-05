НХЛ: Кингз гарантировали себе место в плей-офф

В среду "Лос-Анджелес Кингз" (44-28-8) гарантировал себе место в розыгрыше Кубка Стэнли. Это стало понятно после того, как "Сент-Луис Блюз" в этот день проиграл "Чикаго Блэкхокс" со счетом 3:4, сообщает официальный сайт НХЛ.

"Людям, связанным с хоккеем, интересно видеть всю картину, понимать, какие будут пары", - сказал в среду тренер "Кингз" Джон Стивенс.

После победы в розыгрыше Кубка Стэнли в 2014 году "Лос-Анджелес" пробился в плей-офф только раз. Это было в 2016 году, но тогда команда потерпела поражение уже в первом раунде.

"Кингз" сейчас занимают седьмое место в Западной конференции, на три очка опережая "Колорадо Эвеланш". В Тихоокеанском дивизионе "Лос-Анджелес" расположился на четвертой строчке, на один балл отстав от "Анахайм Дакс" (третье место) и на два от "Сан-Хосе Шаркс" (второе место).

Последние два матча сезона "Кингз" проведут дома: в четверг (пятницу мск) они встречаются с "Миннесота Уайлд", а в субботу (воскресенье мск) играют против "Даллас Старз".

"Мы считаем эти две игры важными по двум причинам, - сказал Стивенс. - Во-первых, мы хотим подняться как можно выше. Во-вторых, мы хотим наладить командную игру. Мы не можем позволить себе отдых, нам надо по-прежнему настраиваться на каждый матч, как мы делали это раньше. Мы хотим привести в порядок взаимодействие, и эти очки важны для нас".


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