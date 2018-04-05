Балашов: Когда-то забивал Олимпику в Одессе, теперь придется забивать в другие ворота. Футбол

Новичок «Олимпика» уже успел дебютировать в нашей команде, выйдя на замену в предыдущем туре против «Стали». Впереди у «олимпийцев» встреча с «Черноморцем», который для Виталия имеет особое значение. Именно в Одессе родился и вырос наш сегодняшний герой, именно в этом клубе делал первые шаги в футболе. О себе, новом этапе своей карьеры и предстоящем матче с «моряками» Виталий Балашов рассказал в интервью клубной пресс-службе.

- Мы рады приветствовать тебя в «Олимпике». Расскажи, как появился вариант с переходом в донецкую команду?

- Спасибо! Я тренировался с «Черноморцем», поговорил с тренером, мы решили, что я не останусь в команде. Тогда я позвонил Роману Санжару, спросил, можно ли как-то попасть в команду. Роман Николаевич сказал, что нужен день-два, чтобы он поговорил с президентом. Вскоре он перезвонил и сказал, что мне нужно приехать, потренироваться и поговорить, а там решим. Я собрал вещи и приехал в Киев .

- Другие предложения у тебя были?

- Я доверился одним людям, но прошло много времени, а они не предложили никакой конкретики. Я работал индивидуально, разговаривал с «Черноморцем», но в итоге так никаких вариантов и не дождался.

- Чем тебя привлек «Олимпик»?

- Я знал Романа Николаевича, некоторое время назад я уже тренировался с «Олимпиком». Тут всегда был хороший коллектив.

- Знаешь, что ты вошел в историю «Олимпика»?

- Нет…

- Ты забил первый гол в ворота «Олимпика» в дебютном для дончан матче Премьер-лиги.

- А, помню этот матч, да. Я забил два гола, один из них – с пенальти. Мы тогда выиграли со счетом 4:0. Теперь придется в другие ворота забивать.

- С кем из «олимпийцев» ты был знаком ранее?

- В Одессе пересекались с Эмерсоном и Димой Немчаниновым, с Темуром Парцванией вместе играли в молодежной сборной. Многих знаю по противостоянию на поле.

- На какой позиции ты чувствуешь себя наиболее комфортно?

- Могу сыграть на любой позиции в верхней четверке. Могу и «десятку» сыграть, могу и на любом фланге, могу и на острие атаки.

- Ты семь лет провел в родном для себя «Черноморце», отыграл почти сто матчей в футболке «моряков» в чемпионате. Что для тебя значит одесский клуб?

- Я вырос в Одессе, это моя родной город, где живет моя семья, моя родная команда. Благодаря «Черноморцу» я стал профессиональным футболистом, достиг высокого уровня. Могу только положительные слова говорить о «Черноморце».

В первую команду «Черноморца» меня пригласил Семен Альтман, мне тогда было 16 лет. Начал играть я при Викторе Васильевиче Гришко и Игоре Анатольевиче Наконечном, они начали мне доверять место на поле. Затем я работал с покойным Андреем Балем, но самые лучшие времена в Одессе я пережил, конечно, при Григорчуке. Считаю Романа Иосифовича классным специалистом, это самый сильный тренер, с которым мне приходилось работать до перехода в «Олимпик».

- Чем запомнился период выступлений в «Говерле»?

- Мы проводили товарищеский матч с «Шерифом», Роман Григорчук взъелся на меня после этой игры, в раздевалке начал кричать, что я уеду в аренду. В итоге, попал в «Говерлу». Ужгород – маленький, тихий и специфический город.

- Далее ты решил попробовать легионерский хлеб. В польской «Висле» из Кракова было сложно?

- У меня там начиналось все отлично. Приняли здорово, отношение было хорошим, город замечательный. Меня брал тренер, которому я подходил. Я регулярно появлялся на поле, но в Польше так принято, что с тренерами особо не церемонятся, если нет результата. Мы провели серию неудачных игр, и нашего наставника уволили. С приходом нового тренера половине команды дали понять, что они играть не будут. Причем не только легионерам, но даже местным футболистам.

- Польский чемпионат похож на украинский?

- Сейчас сложно сказать, два года прошло с тех пор, как я там играл. Там ровный чемпионат, каждый может отобрать очки у каждого. Если посмотреть в таблицу, то у них минимум три-четыре команды борются за чемпионство, столько же – за выживание. Нет больших разрывов.

- «Милсами» и «Ислочь» - этап возвращения уверенности в себе?

- Нет, я должен был переходить в «Шериф». Провел сборы, президент дал добро, но в итоге мой переход так и не состоялся. Мы долго говорили с тренером команды Роберто Бордином, я ему понравился, он всячески мне помогал с трудоустройством, предлагал своих агентов, но ничего не вышло. В итоге, появился вариант с «Милсами», мы боролись до последнего за чемпионство как раз с «Шерифом».

Контракт с «Милсами» у меня был на три месяца, я снова ждал какой-то вариант, но так и не дождался. Выбрал белорусскую «Ислочь».

- С Сергеем Кулиничем доводилось пересекаться в Беларуси?

- Да, он играл с ФК «Минск». Мы, к слову, противостояли друг другу на фланге, а сыграли вничью – 0:0.

- Насколько сейчас ты уже адаптировался в «Олимпике»?

- Думаю, что уже полностью. Это все-таки родная страна. Первые два-три дня потратил на адаптацию, а сейчас уже все хорошо. Комфортно себя чувствую в «Олимпике».

- Дожать «Сталь» и вырвать три очка так и не удалось. Каменчане чем-то удивили?

- Нет, скорее, удивило поле. Странно, ведь всегда газон на «Оболонь-Арене» был хорошего качества, а сейчас было не очень, мягко говоря. Тем не менее, поле было одинаковым для всех. На первый план вышла борьба, мы ее не проиграли. Могли забивать, в том числе и я, но не удалось. Будем смотреть, как можно было лучше сыграть.

- Впереди встреча с «Черноморцем». Она будет для тебя особенной?

- После моего телефонного разговора с главным тренером «моряков» Константином Фроловым она становится для меня особенной. Этот матч не был бы для меня особенным, если бы он не наговорил мне разных вещей.

- Ты являешься автором первого гола на стадионе «Черноморец», не раз забивал на этой арене. Поделишься секретами с партнерами по команде?

- Да нет никаких секретов. Главное, чтобы состояние газона было хорошим. Насколько я знаю, поле в Одессе сейчас хорошее. Если газон будет соответствовать, то и голы придут.

- Что из себя представляет нынешний «Черноморец»?

- Я общаюсь с Женей Зубейко, читал несколько интервью. «Моряки» находятся в некой психологической яме, но не следует обращать на это внимание. Их задача – остаться в Премьер-лиге, а значит, они будут играть на победу. Нам в Одессе легко не будет.

- Что станет ключевым в одесском матче между «Черноморцем» и «Олимпиком»?

- Реализация моментов.

- Ты немало матчей провел за различные юношеские и молодежные сборные Украины, но мечты попасть в национальную команду пока так и остаются мечтами. Как думаешь, почему молодые игроки теряются на пути становления?

- Молодость, это такая штука… По молодости я мог сидеть в кафе до полуночи, при этом ничего не употребляя. Нужно с самой юности следить за режимом, за собой. Это то, что не нравилось Роману Григорчуку. С опытом ты понимаешь какие-то вещи, которые тебе нужны в начале твоего пути. Я понял это всего пару лет назад. Молодой футболист должен понять это как можно раньше.

- О чем мечтает сейчас Виталий Балашов?

- Показать свой уровень игры, который был раньше. Помочь «Олимпику», а вместе с тем сделать скачок в профессиональной карьере.