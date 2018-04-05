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НБА: Топ-10 моментов игрового дня Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата. Вашему вниманию моменты с участием Иша Смита (Детройт), Энтони Дэвиса (Нью-Орлеан), Ивицы Зубаца (Лейкерс), Демара Дерозана (Портленд), Марио Хезони (Орландо), Бена Симмонса (Филадельфия) и Аарона Гордона (Орландо). Детройт - Филадельфия - 108:115 (28:36, 21:29, 22:23, 37:27)

Орландо - Даллас - 105:100 (33:22, 23:29, 21:23, 28:26)

Торонто - Бостон - 96:78 (14:20, 29:13, 24:20, 29:25)

Атланта - Майами - 86:115 (29:23, 18:30, 21:31, 18:31)

Нью-Орлеан - Мемфис - 123:95 (32:23, 33:30, 32:20, 26:22)

Лейкерс - Сан-Антонио - 122:112 ОТ (29:30, 29:31, 23:26, 27:21, 14:4).

Terrikon

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