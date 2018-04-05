НБА: Топ-10 моментов игрового дня

Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

Вашему вниманию моменты с участием Иша Смита (Детройт), Энтони Дэвиса (Нью-Орлеан), Ивицы Зубаца (Лейкерс), Демара Дерозана (Портленд), Марио Хезони (Орландо), Бена Симмонса (Филадельфия) и Аарона Гордона (Орландо).

Детройт - Филадельфия - 108:115 (28:36, 21:29, 22:23, 37:27)
Орландо - Даллас - 105:100 (33:22, 23:29, 21:23, 28:26)
Торонто - Бостон - 96:78 (14:20, 29:13, 24:20, 29:25)
Атланта - Майами - 86:115 (29:23, 18:30, 21:31, 18:31)
Нью-Орлеан - Мемфис - 123:95 (32:23, 33:30, 32:20, 26:22)
Лейкерс - Сан-Антонио - 122:112 ОТ (29:30, 29:31, 23:26, 27:21, 14:4).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Музей в Москве отказался вернуть олимпийскую медаль гимнастке Корбут, украденную у нее 46 лет назадМузей в Москве отказался вернуть олимпийскую медаль гимнастке Корбут, украденную у нее 46 лет назад
Монтелла рассчитывает, что Месси пропустит матч с Севильей. ФутболМонтелла рассчитывает, что Месси пропустит матч с Севильей. Футбол
Вице-президент Мариуполя: Это похоже на заказную акцию. ФутболВице-президент Мариуполя: Это похоже на заказную акцию. Футбол
Хаби Алонсо: Бавария фаворит, но это ничего не значит. ФутболХаби Алонсо: Бавария фаворит, но это ничего не значит. Футбол
Радамель Фалькао: Видеоповторы могут убить футболРадамель Фалькао: Видеоповторы могут убить футбол
Блок рекламы


Похожие новости
НБА: Топ-10 моментов игрового дняНБА: Топ-10 моментов игрового дня
НБА: Топ-10 игровых моментов месяцаНБА: Топ-10 игровых моментов месяца
Антонио Конте: Челси создает много моментов, но не использует ихАнтонио Конте: Челси создает много моментов, но не использует их
НБА: Топ-5 моментов игрового дняНБА: Топ-5 моментов игрового дня
НБА: Топ-10 моментов игрового дняНБА: Топ-10 моментов игрового дня
НБА: Топ-5 моментов игрового дняНБА: Топ-5 моментов игрового дня
НБА: Топ-10 моментов игрового дняНБА: Топ-10 моментов игрового дня
НБА: Топ-10 моментов игрового дняНБА: Топ-10 моментов игрового дня
НБА: Топ-5 моментов игрового дняНБА: Топ-5 моментов игрового дня
НБА: Топ-10 моментов игрового дняНБА: Топ-10 моментов игрового дня
Последние новости
Подгружаем последние новости