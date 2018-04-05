Виталий Вернидуб: Не знаю, на какой срок выбыл. Футбол
Защитник «Габалы» Виталий Вернидуб прокомментировал ничейный результат матча 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана против «Сумгаита» (1:1), а также высказался о своей травме.
- Матч получился очень напряженным. Обе команды хотели победить. В целом, скажу, что получилась хорошая игра. Сейчас все команды серьезно трудятся, играют в футбол, стараются выступать успешно. Порой у нас не всегда получается добиться желаемого результата. Но в следующем туре мы должны исправлять ситуацию. Пора уже добиваться своего.
О полуфинальных матчах Кубка с «Нефтчи» пока не думаем, еще рано, так как до этого нам играть с «Зире» в чемпионате. Все мысли сейчас направлены на эту игру, где мы хотим добиться положительного результата.
По поводу своей травмы, то пока я не знаю, на какой срок выбыл. Думаю, ничего серьезного не будет. В ближайшее время, полагаю, приступлю к восстановительным тренировкам, - заявил Вернидуб.
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Спорт
05.04.2018 10:57