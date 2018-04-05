Пике: Два автогола Ромы - результат нашего высокого прессинга. Футбол

Столп обороны "Барселоны" Херард Пике не скрывал эмоций после крупной победы над "Ромой" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (4:1).

- Мы провели восхитительный матч. Жаль, что пропустили, но в любом случае в Рим отправляемся с приличным преимуществом, - констатировал защитник в интервью официальному сайту УЕФА. - "Рома" остаётся "Ромой", и это четвертьфинал Лиги чемпионов. Некоторые ошибочно считают, что это противостояние окажется для нас лёгким. Соперник приехал сюда биться. "Рома" показала более оборонительный футбол, чем мы предполагали и в целом провела отличную игру.

Два автогола - это не просто удача. Эти мячи были закономерны, они стали следствием нашего высокого прессинга и давления в зоне атаки.




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