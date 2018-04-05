Гвардиола: Теперь никто не верит, что Сити пройдет Ливерпуль
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола просто-таки ошарашен результатом первой встречи с "Ливерпулем" (0:3). Тем не менее, испанский специалист возлагает большие надежды на ответный матч 1/4 финала ЛЧ.
- Принялись активно действовать уже с первых минут, но вскоре соперник забил свой гол. Мы продолжали играть, да только пропустили ещё два мяча. Принять такой итог очень непросто, ведь было лишь 10-15 минут в первом тайме, когда "Ливерпуль" выглядел предпочтительнее. После перерыва мы делали всё возможное, но так и не забили.
Они провели две атаки - и забили два гола. Это не поддается объяснению. В остальное время мы выглядели довольно неплохо. Нужно было забивать, но соперник ушёл в оборону.
Понятно, что теперь в нас никто не верит. Тем не менее, у "Сити" есть ответный матч, - напомнил Гвардиола в комментарии BBC.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
05.04.2018 10:56