Гвардиола: Теперь никто не верит, что Сити пройдет Ливерпуль

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола просто-таки ошарашен результатом первой встречи с "Ливерпулем" (0:3). Тем не менее, испанский специалист возлагает большие надежды на ответный матч 1/4 финала ЛЧ.

- Принялись активно действовать уже с первых минут, но вскоре соперник забил свой гол. Мы продолжали играть, да только пропустили ещё два мяча. Принять такой итог очень непросто, ведь было лишь 10-15 минут в первом тайме, когда "Ливерпуль" выглядел предпочтительнее. После перерыва мы делали всё возможное, но так и не забили.

Они провели две атаки - и забили два гола. Это не поддается объяснению. В остальное время мы выглядели довольно неплохо. Нужно было забивать, но соперник ушёл в оборону.

Понятно, что теперь в нас никто не верит. Тем не менее, у "Сити" есть ответный матч, - напомнил Гвардиола в комментарии BBC.


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