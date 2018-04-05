Вальверде: Рома доставила нам немало сложностей. Футбол

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде - об уверенной победе "сине-гранатовых" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против "Ромы" (4:1).

- Футбол - это игра ошибок. Ты стремишься вынудить соперника ошибиться и при этом стараешься не допустить ошибок сам. Конечно, хочется, чтобы твои игроки все делали безупречно и никогда не ошибались. Но они ошибаются. Это же делают и тренеры.

По ходу сезона бывают разные матчи. Иногда ты получаешь меньше, чем заслуживаешь, иногда - наоборот. Сегодня наши голы были заслуженными. Очень важным стал четвертый гол, забитый после того, как "Рома" сократила отставание. "Рома" доставила нам немало сложностей. Она высоко прессинговала, из-за чего было сложно направлять мяч мяч вперед.