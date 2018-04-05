НХЛ: Сент-Луис отдаляется от плей-офф, Баффало остается худшей командой лиги

Три матча регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-04-05. Результаты всех матчей

"Баффало" - "Оттава" - 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

В битве аутсайдеров лиги "Сэйбрз" проиграли "Сенаторс", и, вероятнее всего, будут иметь право первого выбора на Драфте. Райан О`Райлли открыл счет на 30-й секунде встречи, однако после этого "Баффало" пропустил трижды. Отличились Макс Маккормик, Мэтт Дюшен и Райан Дзингел. Победную точку в матче поставил Алекс Бэрроуз.

"Сент-Луис" - "Чикаго" - 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)

"Сент-Луис" не воспользовался шансом вернуться в зону плей-офф Западной конференции, проиграв "Чикаго". На шайбы Роберта Бертуцци, Брейдена Шенна и Владимира Тарасенко "Блэкхокс" ответили голами Андреаса Мартинсена, БлэйкаХиллмана, Алекса Дебринката и Данкана Кита.

"Анахайм" - "Миннесота" - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

"Анахайм" одержал третью победу кряду, переиграв "Миннесоту". На гол Мэтта Дамбы "Утки" ответили точными бросками Николая Ритчи, Ондржея Каше и Эндрю Кольяно.