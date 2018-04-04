Селтик не смог забить Данди

Лидер шотландской Премьер-лиги "Селтик" не сумел забить одному из аутсайдеров ФК "Данди" - 0:0 в перенесенном матче 29-го тура чемпионата.

Хозяева "Селтик Парк" нанесли по воротам соперника 26 ударов, семь из которых в створ ворот, подали 11 угловых, но так и не смогли пробить оборону, выстроенную вратарем Элиоттом Пэришем. Гости ограничились всего-лишь одним ударом в "рамку" Крейга Гордона, который отметил сразу два юбилея: двухсотый матч в свитере "клеверных" и сотый "сухой" матч.

Ничья увеличила до десяти очков отрыв "Селтика" в турнирной таблице Премьер-лиги от ближайшего преследователя - "Абердина". "Данди" - десятый.

2017-18, Чемпионат Шотландии, регулярный

Игровой день : 2018-04-04

"Селтик" - "Данди" 0:0 (0:0)

