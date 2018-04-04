Лацио предлагает пожизненный контракт бразильцу. Футбол

Полузащитник Лукас Лейва получил предложение подписать бессрочный контракту с римским "Лацио", сообщают итальянские СМИ.

31-летний бразильский футболист перешел в состав "орлов" из английского "Ливерпуля" в прошлом году, и быстро стал ключевой фигурой в римском клубе.

Действующее соглашение Лейвы с "Лацио" заканчивается только летом 2020 года, но спортивный директор Игли Таре готов уже сейчас предложить ему новый контракт. Лукас некоторое время назад высказал свое желание закончить карьеру в Бразилии в команде, в которой он начинал - "Гремио". Как признался Таре, бразилец - его лучшее приобретение, и поэтому в Формелло хотят ему предложить "вечный" контракт с "Лацио".

В текущем сезоне Лейва забил пять мячей в 39 матчах во всех турнирах, последний из которых в ворота киевского "Динамо" вывел "лациале" в четвертьфинал Лиги Европы.


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