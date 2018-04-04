Рони Лопеш снова забил, но Монако не победил
Правый крайний "Монако" Рони Лопеш забил в шестой игре кряду в Лиге 1, однако этого гола "монегаскам" не хватило для победы над "Ренном" - 1:1.
Защитник Жорис Гнаньон вывел хозяев вперед на 20-й минуте после углового, прежде чем португалец спустя десять минут с паса Фалькао сравнял счет седьмым голом в последних шести матчах.
"Монако" продлил свою беспроигрышную серию до 16 матчей, хотя ничья означает, что "Пари-Сен-Жермен" может оформить пятый титул в последних шести сезонах уже в эти выходные при стечении подходящих результатов. На данный момент после 31 матча отставание действующего чемпиона "Монако" от ПСЖ составляет 16 очков, а отрыв от третьего "Марселя" - пять пунктов. "Ренн" единолично удерживает пятую позицию, которая дает право сыграть в Лиге Европы.
2017-18, Чемпионат Франции
Игровой день : 2018-04-04
"Ренн" - "Монако" 1:1 (1:1)
Голы: Ньянон, 20 (1:0); Рони Лопеш, 30 (1:1)
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Спорт
04.04.2018 19:37