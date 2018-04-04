Нулевая ничья в Дерби делла Мадоннина с двумя не засчитанными голами. Футбол

Миланское дерби в перенесенном матче 27-го тура Серии А закончилось без засчитанных голов, хотя обе команды сумели отправить мячи в чужие ворота, но они были отменены.

Перед матчем легенда "россонери" Франко Барези вынес футболку с №8 перед трибуной "Curva Sud", почтив память бывшего игрока клуба Рэя Уилкинса, который сегодня умер. Бывший английский полузащитник отыграл три сезона на "Сан-Сиро" в 1984-1987 годах, когда капитаном в "Милане" был Барези.

Номинальные хозяева "Сан-Сиро" имели шанс открыть счет на 22-й минуте после удара головой Леонардо Бонуччи, но словенский вратарь "Интера" Самир Ханданович спас. На 37-й минуте Мауро Икарди забил гол за "Интер", однако после консультации с системой видеоассистента рефери (VAR) взятие ворот было отменено.

Сразу после перерыва Иван Перишич потряс перекладину ворот Доннаруммы, а на 57-й минуте Икарди не сумел попасть в пустые ворота. Через десять минут нападающий "Милана" Патрик Кутроне забил красивый гол "ножницами", однако он не был засчитан из-за офсайда. И уже в добавленное время Икарди не использовал еще один шанс принести три очка "Интеру".

После 30 игр "Интер" набрал 59 очков, оставаясь на четвертой позиции в турнирной таблице, которое дает право участвовать в Лиге чемпионов. "Милан" - шестой с 51 очком с тающими шансами на участие в самом престижном европейском клубном турнире.

2017-18, Чемпионат Италии. 2-й круг. 27-й тур.

"Милан" - "Интер" 0:0 (0:0)

"Милан": Доннарумма Дж.; Родригес Р.; Калабрия; Кесси; Романьоли; Бонуччи; Чалханоглу; Сусо; Бонавентура (Борини, 81); Монтоливо (Локателли, 69); Кутроне (Калинич Н., 68)

"Интер": Ханданович С.; Шкриниар; Канселу; Жоао Миранда; Д`Амброзио; Гальярдини; Брозович; Перишич И.; Рафинья Алькантара (Борха Валеро, 71); Кандрева (Эдер, 77); Икарди

Предупреждения: Сусо, 77 - Канселу, 21; Перишич И., 57; Кандрева, 71

The display from the Curva Sud fans today! ????
La coreografia della nostra Curva! ????????#MilanInter pic.twitter.com/hsO4aBFKRb

— AC Milan (@acmilan) 4 апреля 2018 г.


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