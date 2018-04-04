Игрок сборной Украины Зинченко оправдывает симуляции в футболе

Александр Зинченко назвал симуляции в футболе – искусством

Игрок сборной Украины и клуба Английской Премьер-Лиги "Манчестер Сити" Александр Зинченко считает симуляции в футболе – искусством.

По словам Александра, симуляции смотрятся не лучшим образом, но помогают добывать результат.

"Думаю, симуляция – больше искусство, чем позор. Этим не так легко владеть. Иногда очень полезно", - заявил Александр в эфире передачи «От Души в Душу».

"Конечно, со стороны не смотрится, но когда стоит на кону результат…", - подытожил украинский легионер "МанСити".