Игрок сборной Украины Зинченко оправдывает симуляции в футболе
Александр Зинченко назвал симуляции в футболе – искусством
Игрок сборной Украины и клуба Английской Премьер-Лиги "Манчестер Сити" Александр Зинченко считает симуляции в футболе – искусством.
По словам Александра, симуляции смотрятся не лучшим образом, но помогают добывать результат.
"Думаю, симуляция – больше искусство, чем позор. Этим не так легко владеть. Иногда очень полезно", - заявил Александр в эфире передачи «От Души в Душу».
"Конечно, со стороны не смотрится, но когда стоит на кону результат…", - подытожил украинский легионер "МанСити".
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04.04.2018 15:32