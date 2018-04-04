Сергей Балтача: Игроки Арсенала не играют за Венгера. Футбол

Экс-защитник киевского "Динамо" и сборной СССР Сергей Балтача, несколько десятков лет проживающий в Англии, рассказал в чем заключается шанс ЦСКА в противостоянии с "Арсеналом" в Лиге Европы.

- Лондонская команда переживает не лучшее время. Многие болельщики «Арсенала» хотят, чтобы Арсен Венгер ушел. Но он очень многое сделал для клуба, поэтому на этот шаг не решаются. И многим неясно, что будет с «Арсеналом» без Венгера. У клуба сильно упала посещаемость, люди не хотят идти на стадион. В клубе много проблем. «Арсенал» уже не претендует на четверку АПЛ и Венгер сейчас в непростой ситуации — футболисты не играют за него. Но это хорошо для ЦСКА. А для Венгера — это последний шанс спасти сезон, выиграв Лигу Европы. Этот турнир очень важен для него, - считает Сергей Балтача.