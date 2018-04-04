Букмекеры не принимают ставки на выход Реала в полуфинал ЛЧ

Вчерашняя выездная победа "Реала" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов повлияла на "поведение" букмекеров. Накануне игры в Турине букмекеры оценивали шансы команд на выход в полуфинал следующим образом: "Реал" - 1,4, "Ювентус" - 2,8. Разгром, который учинил "Королевский клуб" туринцам (3:0), практически превратил в формальность ответную встречу. По крайней мере, с сегодняшнего дня букмекеры не готовы принимать ставки на "Реал" даже с самым мизерным коэффициентом, полагая, что такую фору "Ювентусу" на "Сантьяго Бернабеу" не отыграть.

Вместе с тем, невысока и вероятность того, что "Бавария" не сможет завершить начатое в Севилье и не пробьется в полуфинал Лиги чемпионов. Ставки на выход мюнхенцев в следующую стадию турнира все же принимаются, но с коэффициентом 1,02. Для сравнения - выход "Севильи" в полуфинал оценивается коэффициентом 10,0.