Доннарумма решил покинуть Милан. Футбол

Приближающееся лето - сигнал для старта очередной эпопеи с трансфером голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы. Целый ряд итальянских спортивных изданий сегодня сообщил, что предстоящий матч "Милан" - Интер" станет последним дерби 19-летнего вратаря.

Напомним, что год назад Доннарумма, ставший самым молодым голкипером в истории сборной Италии, долгое время не хотел заключать с "Миланом" новый контракт. Из-за этого у молодого футболиста возник конфликт с тиффози миланского клуба. И хотя Доннарумма все же подписал новое соглашение, рассчитанное до 2021 года, уже зимой его агент Мино Райола стал требовать разрыва контракта, полагая, что его подопечный пережил моральное унижение, оказавшись под психологическим давлением со стороны руководства "Милана" при переговорах.

Теперь же речь идет о том, что 19-летний вратарь рассчитывает на продолжение карьеры в другом клубе и запросит трансфер уже этим летом.




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