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2018-04-04
НБА: Топ-10 моментов игрового дня
Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.
Вашему вниманию моменты с участием Денниса Смита (Даллас), Алекса Абринеса (Оклахома), Малика Монка (Шарлотт), Ману Джинобили (Сан-Антонио), Тайлера Улиса (Финикс), Эрик Бледсо (Милуоки), Яннис Адетокунбо (Милуоки), Кариса ЛеВерта (Бруклин), Джоша Ричардсона (Майами), Маркиз Крисса (Финикс) и Роберта Ковингтона (Филадельфия).
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