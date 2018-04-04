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НБА: Топ-10 моментов игрового дня Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата. Вашему вниманию моменты с участием Денниса Смита (Даллас), Алекса Абринеса (Оклахома), Малика Монка (Шарлотт), Ману Джинобили (Сан-Антонио), Тайлера Улиса (Финикс), Эрик Бледсо (Милуоки), Яннис Адетокунбо (Милуоки), Кариса ЛеВерта (Бруклин), Джоша Ричардсона (Майами), Маркиз Крисса (Финикс) и Роберта Ковингтона (Филадельфия).



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