Чуйченко: Динамо не построит будущее на футболистах, которые в команде давно
Бывший нападающий александрийской "Полиграфтехники" Сергей Чуйченко, 49 лет, высоко оценивает атакующий потенциал футболиста "Динамо" Николая Шапаренко, который стал лучшим игроком 25-го тура чемпионата Украины.
-?Имеет скорость, способен мгновенно принимать решение, отдать острый пас, забить сам. Пока Шапаренко не хватает опыта, физических кондиций, - считает эксперт. - "Динамо" сейчас меняется. Стало понятно, что на футболистах, которые уже долго в команде, будущее не построишь.
Нужно больше доверять молодым игрокам. Талантливая молодежь в клубе есть, что доказывают Цыганков и Шапаренко. Давно свой шанс заслуживает Ахмед Алибеков.
Напомним, Шапаренко внес решающий вклад в победу над "Мариуполем" (3:2). Он вышел на замену во втором тайме, забил сам и сделал результативную передачу.
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