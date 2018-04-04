Чуйченко: Динамо не построит будущее на футболистах, которые в команде давно

Бывший нападающий александрийской "Полиграфтехники" Сергей Чуйченко, 49 лет, высоко оценивает атакующий потенциал футболиста "Динамо" Николая Шапаренко, который стал лучшим игроком 25-го тура чемпионата Украины.

-?Имеет скорость, способен мгновенно принимать решение, отдать острый пас, забить сам. Пока Шапаренко не хватает опыта, физических кондиций, - считает эксперт. - "Динамо" сейчас меняется. Стало понятно, что на футболистах, которые уже долго в команде, будущее не построишь.

Нужно больше доверять молодым игрокам. Талантливая молодежь в клубе есть, что доказывают Цыганков и Шапаренко. Давно свой шанс заслуживает Ахмед Алибеков.

Напомним, Шапаренко внес решающий вклад в победу над "Мариуполем" (3:2). Он вышел на замену во втором тайме, забил сам и сделал результативную передачу.