Плей-офф: "Энергия" приземлила "Сокол" (ВИДЕО)  . Футбол

ЭНЕРГИЯ - СОКОЛ - 3-1

Матч №3 . Энергия - Сокол - 4:5 (Коваль, 8, Пысько, 14, Радевич, 30, Танский, 32 - Щербань, 11, Кит, 16, Мартынюк, 28, Кручек, 39, Щербань, 49).

Суббота. Львов. "Энергия" - "Сокол" - 3:3. Пенальти - 5:4. Опасный момент у ворот гостей. Фото Евгения КРАВСА

Матч №4 . Энергия - Сокол - 3:3 (Струк, 18, Шеремета, 18, в свои ворота, Ковальчук, 26 - Мартынюк, 3, Щербань, 32, 35). Пенальти - 5:4.

После того, как в Хмельницком «Энергия» одержала две победы, выход в полуфинал для «Сокола» показался несбыточной мечтой. Но в матче №3 гости предприняли отчаянную попытку все же побороться за место под солнцем и в дополнительное время вырвали победу. Но для того, чтобы вернуть серию к себе домой, нужно было побеждать еще и в четвертом матче.

Уже со старта «соколята» полетели вперед и забили. За фол против Вербового был назначен штрафной, с которого Мартынюк поразил нижний угол - 0:1. В дальнейшем моментов в игре практически не возникало, а незадолго до перерыва «энергетики» забили дважды. Сначала прострел Радевича в свои ворота замкнул Шеремета, а потом Струк в борьбе с Котом сумел еще разочек поразить ворота хмельнитчан - 2:1.

Во втором тайме хозяева забили и третий мяч. Ковальчук промчался левым флангом, вылетел на Липчинского и шансов тому не оставил - 3:1.

Тут же гости перешли на игру с пятым полевым, и это дало плоды. Дважды забил Щербань. Сначала он попал в дальнюю «девятку», а потом ювелирно пробил в нижний угол, после чего мяч от штанги залетел в ворота - 3:3. Дополнительное время ничего не изменило, поэтому все решилось в серии пенальти. У Мартынюка был шанс принести команде победу, но он не забил, после чего пять игроков пробивали без промахов, а вот универсал «Сокола» Кот сплоховал. Дальше идет «Энергия».

ИНБЕВ-НПУ - ПРОДЭКСИМ - 0-3

Матч №3 . Инбев-НПУ - Продэксим - 4:7 (Литвиновский, 7, 22, Войток, 24, Дзюба, 40 - Ланко, 10, Ронинью, 15, 21, Бессалов, 17, Рафинья, 30, Фумаса, 37, Свиридов, 37).

Как и ожидалось, в этом противостоянии путевку в полуфинал плей-офф завоевал чемпион, хотя победа в третьем матче далась ему нелегко. Хозяева первыми открыли счет. После розыгрыша углового Дзюба отпасовал на Литвиновского, и тот метров с десяти впервые пробил Ципуна - 1:0. После забитого мяча хозяева продолжали некоторое время атаковать, но вскоре все стало на свои места. После углового Ронинью нашел Ланко, точно пробившего в ближний от себя угол - 1:1. А потом отменно индивидуально сыграл все тот же бразилец Ронинью. Обыграв защитника, он вылетел на свидание с Соколовским и шансов тому не оставил. Прошло всего две минуты, как гости забили в третий раз - на добивании результативно сыграл уже Бессалов - 1:3.

Дебют второй половины встречи получился жарким. На протяжении четырех минут соперники трижды расписались в воротах, но хозяевам удалось сократить разрыв до минимума - 3:4. Хозяева пытались сравнять счет, особенно опасен был Дзюба, то и дело терроризировавший оборону оппонентов. Гости же играли на контратаках и преуспели. Сначала Калуков попал в штангу, а потом Рафинья все же забил - 3:5. Незадолго до конца матча «Продэксим» провел еще две быстрые атаки, которые и все решили. Фумаса реализовал выход один на один, а через несколько секунд отметился Свиридов. За считанные секунды до финального свистка хозяева забили свой четвертый мяч, но он уже ничего не мог решить.

КАРДИНАЛ - ТИТАН - 1-3

Матч №3 . Кардинал - Титан - 1:3 (Фаренюк, 33 - Кожемяка, 16, Милинький, 24, 29).

Матч №4 . Кардинал - Титан - 0:4 (Кожемяка, 18, Ященко, 22, Боргун, 33, Милинький, 40).

В пятницу гости открыли счет незадолго до перерыва. Кожемяка отобрал мяч у Новака, обыграл Поддубного и точно пробил в нижний угол - 0:1. Тут же Поддубный мог уравнять цифры, но не реализовал выход один на один. А до середины второй половины встречи «Титан» окончательно сломил сопротивление ровенчан. Дважды отличился Милинький. В первом случае после удара Еремина он забил метров с четырех, а потом материализовал в гол передачу от Грицовца - 0:3. «Кардинал» предпринял попытку спастись. Едва метров с шести не забил Волянюк, а Басич попал в штангу, потом Поддубный не реализовал еще один выход один в один. В конце концов хозяева забили. После передачи все того же Поддубного Фаренюк немного сократил разрыв, но не более того.

В субботу долгое время шла равная борьба, а потом забивал «Титан» За две минуты до перерыва Кожемяка убежал от Поддубного, и мяч в первый раз влетел в ворота Свинарчука - 0:1.

В дебюте второго тайма тот же Кожемяка мощно выстрелил издали, вратарь ровенчан отбил мяч перед собой, а первым на добивании был Яценко - 0:2. Тут же Моспан мог окончательно снять все вопросы, но попал в штангу. Тем не менее, в середине двадцатиминутки футзалисты из Покровского все же забили. Ровенчане потеряли Боргуна, который в третий раз заставил «кардиналов» капитулировать.

Вскоре хозяева пробивали 10-метровый, назначенный за перебор «Титаном» фолов. Увы, Мануйленко переиграть Мельника не смог. Все закончилось шедевром в исполнении Милинького. На своей половине он обыграл Фаренюка, затем пролетел мимо Басича, вышел один на один со Свинарчуком, обыграл и его, затем обошел во второй раз Басича, который успел вернуться в оборону, и, наконец, закатил мяч в ворота - 0:4.

УРАГАН - ХИТ - 1-3

Матч №3 . Ураган - Хит - 2:1 (Цилык, 14, Шотурма, 14 - Колесников, 35).

Матч №4 . Ураган - Хит - 3:3 (Зварич, 13, Шотурма, 36, Горбатый, 49 - Колесников, 23, 47, Жук, 28). Пенальти - 2:3.

В третьем матче все решилось еще до перерыва, когда менее чем за минуту Цилык и Шотурма забили по мячу. И хотя незадолго до конца гости отыграли один мяч, а потом перешли на игру с пятым полевым, где во вратарской футболке играл Тменов, спасти ситуацию они не сумели. В одном из эпизодов мяч попал в перекладину, а после прострела Журбы Чепорнюк не смог попасть по мячу.

В четвертой игре хозяева в середине тайма забили. Шотурма разыграл угловой, после чего Симка отпасовал на Зварича, который и открыл счет - 1:0. Сравнять счет гостям удалось только на старте второй половины игры . Корнийчук откатил мяч на Колесникова, который и расстрелял Иваняка - 1:1. Вскоре приезжие футзалисты и вовсе вышли вперед. Обыграв Кондратьева, Жук мощно выстрелил в дальний угол - 1:2.

«Ураган» сравнял счет за четыре минуты до финального свистка. Симка ювелирным пасом вывел на забивную позицию Шотурму, который точно пробил под штангу - 2:2.

В первой дополнительной пятиминутке хозяева пробивали 10-метровый, но Кондратьев не забил. А во втором овертайме гости играли с пятым полевым - вратарскую футболу одел Игорь Борсук. Это принесло результат. Колесников целился в дальнюю «девятку» и мяч, рикошетом от штанги, все же влетел в ворота - 2:3. Теперь черед играть с пятым полевым перешел к «Урагану», и ему опять удалось отыграться. Издали выстрелил Шотурма, а на дальней штанге тут как тут был Горбатый - 3:3!

В итоге судьба путевки в полуфинал плей-офф решилась в серии пенальти. Здесь выше всяческих похвал сыграл Владислав Лысенко, отразивший решающий удар Романа Киндратива.

Владимир КОЦУР, Спорт-Экспресс в Украине

1/2 финала

(серии до 3 побед)

14, 15, 21, 22 и 28 апреля

Энергия - Хит

Продэксим - Титан