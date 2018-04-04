Бернард может перейти в Милан. Футбол
Футболист "Шахтера" Бернард летом может перейти в "Милан". Об этом информирует affaritaliani.it.
Спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли вынужден учитывать вариант, при котором клубу придется довольствоваться подписанием свободных агентов. В таком случае "россонери" готовы обратиться к Бернарду, ведь контракт бразильца с "Шахтером" истекает в ближайшее время.
Ранее Бернард признал, что вряд ли останется в Украине. "Когда контракт с "Шахтером" закончится, я хочу уйти в другой клуб. Возможно, вернусь в Бразилию. Пока что не знаю, где продолжу свою карьеру. В Украине играть непросто, ведь не хватает матчей уровня Лиги чемпионов. Чемпионат не такой сильный, как было раньше, он меня не устраивает", - сказал Бернард.
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04.04.2018 12:07