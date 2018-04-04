Бернард может перейти в Милан. Футбол

Футболист "Шахтера" Бернард летом может перейти в "Милан". Об этом информирует affaritaliani.it.

Спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли вынужден учитывать вариант, при котором клубу придется довольствоваться подписанием свободных агентов. В таком случае "россонери" готовы обратиться к Бернарду, ведь контракт бразильца с "Шахтером" истекает в ближайшее время.