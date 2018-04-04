Правительство Австралии отговаривает своих соотечественников посетить ЧМ-2018. Футбол

Власти Австралии обратились к болельщикам с обновленными рекомендациями

Правительство Австралии отговаривает своих соотечественников посетить ЧМ-2018

"Правительство Австралии не осведомлено о проблемах граждан страны, посещающих РоSSию, – приводит заявление кабинета министров портал Travelweekly. – Тем не менее вам стоит следить за политической обстановкой и изучать вопрос безопасности и обновления рекомендаций. Если у вас нет необходимости отправляться в РоSSию, обдумайте это решение дважды или трижды".

В тоже время, министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп опровергла слухи о том, что власти страны присоединятся к бойкоту ЧМ-2018. Ранее с инициативой о бойкоте со стороны официальных лиц и чиновников выступила Великобритания, а также появилась информация, что другие страны, включая Австралию, присоединятся к этому.

"Это ложь, – написала в своем Твиттере Бишоп. – Правительство не будет бойкотировать чемпионат мира".

В интервью телеканалу АВС Бишоп пояснила свою позицию.

"Есть целый ряд других вариантов действий, – подчеркнула она. – Мы можем действовать иначе".

Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет в РоSSии с 14 июня по 15 июля.


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