Алекс Сандро: Ювентус должен сосредоточиться на Серии А. Футбол

Защитник "Ювентуса" Алекс Сандро поделился мыслями касательно поражения туринского клуба в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала". Домашние 0:3 практически свели к нулю шансы бьянконери на проход дальше.

- Победу одержала команда, которая лучше подготовилась к игре. "Ювентус" же допустил ошибки в защите. Мы должны усердно работать, чтобы улучшить свой футбол.

Такие вещи случаются. Как я уже говорил, единственное, что нам необходимо сделать сейчас, это идти вперёд и продолжать работать. Прежде всего, должны сосредоточиться на Серии А, - отметил Алекс Сандро в интервью итальянской прессе.

Напомним, недавно подопечные Аллегри вернули себе лидерство в чемпионате. На данный момент они опережают "Наполи" на четыре очка.


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