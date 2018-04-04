Суперлига: "Химик" продолжает победное шествие

Уверенно разобравшись со всеми соперниками «всухую» по партиям, южненский «Химик» после первого финального тура с солидным отрывом в 5 очков от ближайшего преследователя возглавляет гонку за очередным чемпионским титулом.

Фото: vc.khimik.com.ua

Причем безапелляционный фаворит продолжил его беспроигрышную серию в суперлиговых баталиях, доведя ее до 72 побед.

Стартовое из двух регламентированных финальных съездных «рандеву» в Луцке «Химик» начал разгромом запорожской «Орбиты», о чем красноречиво свидетельствуют результат первого сета (25:6) и более чем внушительный общий баланс игровых очков - 75:36.

Чемпионки явно превзошли оппоненток во всех элементах: в атаке - 37:18, на подаче - 12:0, блоке - 10:6 и заставили визави совершить 20 ошибок против 12-ти своих.

Правда, тут следует отметить, что середины второй партии на скамейке запасных «Орбиты» отдыхали четыре игрока «основы» - Ольга Леженкина, Елена Козыряцкая-Середа, Виктория Лохманчук и Виктория Савченко. Так что первый сет и второй до его середины, когда при счете 14:4 и 17:7 на площадке появился весь упомянутый квартет, можно посчитать не показательным. А в третьем «орбитянки» постарались оказывать сопротивление чемпионкам и даже в первому техническому тайм-ауту были впереди - 8:6. Однако ко второму такому «питательному пункту» уже значительный отрыв (16:10) имел «Химик». Он возник и затем продолжился мощными ударами Анастасии Крайдубы, результативными атаками Дианы Карпец и Екатерины Дудник, серией коварных подач Дарьи Дрозд.

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Куда сложнее далась победа южненкам в следующем матче против хозяек площадки волынянок, которым, судя по всему, масла в огонь добавило довольно-таки неожиданно крупное накануне поражение «под ноль» по сетам от тернопольчанок. В дебюте первой партии в «Волынь» повела - 4:2. Но после серии удачных блоков Дрозд, мощных «выстрелов» Крайдубы и ее партнерш по нападению счет стал расти в пользу «Химика» - 8:4, 20:14 и, наконец, 25:19.

Во втором сете, воспользовавшись расслабленностью южненок, волынянки захватили инициативу. К середине партии они были впереди 15:11 и чуть погодя - 18:14. Ну, а затем даже имели трехочковый сетбол - 24:21. «Химик» отобрал подачу и ее выполнять пошла Дрозд, после чего чемпионкам удалось догнать оппоненток (24:24), переведя игру в лотерею «на больше-меньше». И в ней последнее слово было за южненками, На равных в основном шло соперничество в третьей партии, где заключительную точку поставила Дрозд.

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К заключительному дню тура южненки и тернопольчанки пришли без очковых потерь. И ожидалось, что «Галычанка» по крайней мере даст бой «Химику». В дебюте стартовой партии, когда в счете наблюдался паритет (5:5), казалось, что таки предвидится борьбы. Однако серия разящих ударов Крайдубы и удачных блоков в исполнении связующей Елены Напалковой - отозвались отрывом чемпионок (13:7) с последующим его увеличением.

Уверенно лидировал «Химик» во втором сете - 10:7, 20:16. Тут у него случилось заметное торможение: ряд ошибок и удачные атаки снайпера «Галычанки» Оксаны Мадзар позволили ее команде сократить отставание до минимума - 21:22. Но - не более того. А в третьей партии до счета 16:16 игра шла на равных, после чего «катапульта» Крайдубы, «выстрелы» Дудник и Карпец послали соперниц в нокаут. Еще бы, ведь «Химик» потом добавил 9 пунктов, а «Галычанка» - лишь один.

В итоге - значительный баланс игровых очков в пользу южненок: 75:49 (атака - 36:27, подача - 5:1, блок - 16:5, ошибки соперника - 18:16).

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Ожидалось, что в поединке претендентов на серебро между «Волынью» и «Галычанкой» будет крутое противостояние. Причем большинство специалистов склонялось к тому, что хозяйки, демонстрировавшие в регулярной части сезона довольно-таки добротный волейбол, победят своих соперниц, чьи действия на предыдущей стадии чемпионата не внушали их поклонникам особого оптимизма. Тем паче, что на стороне лучанок был немаловажный фактор своей площадки.

Однако уже с самого начала матча у «Волыни» пошли явные провалы в защите и на приеме, а отсюда - плясали и неуверенные действия в атаке, поскольку доводка мяча до связующей Елены Рудык с последующими передачами мяча нападающим не приносили должного эффекта. В то же время пасующая «Галычанки» Елена Стасивская хорошо взаимодействовала с принимающими и атакующими. Поэтому неудивительно, что все три партии прошли под диктовку тернопольчанок. И это нашло выражение в статистических данных: игровые очки - 75:58 (атака - 40:27, подача - 9:2, блок - 10:7, ошибки соперника - 16:22).

«Галычанка» после этого успеха, почувствовав вкус игры , по всем статьям в трех партиях переиграла «Орбиту», позволив ей только в стартовом сете достичь 20-пунктового рубежа. По «чертовой дюжине» очков победителям принесли Оксана Мадзар и Марина Мельничук. А статистика в пользу «Галычанки» такая: игровые очки - 75:41 (атака - 39:19, подача - 9:4, блок - 10:3, ошибки соперника - 17:15).

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Наконец, «Волынь» только под занавес домашнего тура сумела одержать единственную победу над «Орбитой». И далась она хозяйкам с немалыми трудностями в четырехсетовом противостоянии.

В составе лучанок выделялась надежными действиями в обороне либеро Анастасия Карасева, а в нападении ее тезка Тищенко набрала 18 очков. Правда, запорожанка Виктория Лохманчук нащелкала еще больше - 23. Преимущество «Волыни» в цифровом изображении было небольшим: игровые очки - 97:87 (атака - 53:44, подача - 4:7, блок - 19:15, ошибки соперника - 21:21).

Что касается первого тура во второй четверке команд, соревнующихся за выживание в главном дивизионе, то тут этой участи уже де-юре избежал «Белозгар», выигравший «всухую» по партиям у всех соперников. Две победы на своей площадке одержала «Регина», которая практически тоже вполне может ощущать себя в зоне безопасности от вылета во вторую по рангу высшую лигу.

Неожиданным был выигрыш в «пятихатке» явного аутсайдера «регулярки» столичного «Фаворита» у разыгравшейся, вроде бы, в последнее время «Северодончанки». Так что, очевидно, между ними продолжится борьба за сохранение вакансий в главном дивизионе.

Второй заключительный тур финального этапа состоится 10-12 апреля. Квартет претендентов на медали проведет его в Южном, а остальная четверка команд - в Виннице.

Владимир КАЗИМИРОВ, Спорт-Экспресс в Украине

Второй этап, 1-й тур. 1-4-е места. Галычанка (Тернополь) - Волынь (Луцк) - 3:0 (25:20, 25:19, 25:19), время Химик (Южный) - Орбита (Запорожье) - 3:0 (25:6, 25:11, 25:19), 61 минута. Галычанка - Орбита - 3:0 (25:20, 25:10, 25:11), 62 минуты. Химик - Волынь - 3:0 (25:19, 28:26, 25:22), 84 минуты. Волынь - Орбита - 3:1 (22:25, 25:17, 25:22, 25:23), 106 минут. Химик - Галычанка - 3:0 (25:11, 25:21, 25:17), 67 минут. . 1-4-е места.(25:20, 25:19, 25:19), время игры - 73 минуты.(25:6, 25:11, 25:19), 61 минута.(25:20, 25:10, 25:11), 62 минуты.(25:19, 28:26, 25:22), 84 минуты.(22:25, 25:17, 25:22, 25:23), 106 минут.(25:11, 25:21, 25:17), 67 минут.

И В (ТБ) П (ТБ) С/П О

1. Химик (3) 3 3 (0) 0 (0) 9:0 12

2. Галычанка (1) 3 2 (0) 1 (0) 6:3 7

3. Волынь (2) 3 1 (0) 2 (0) 3:7 5

4. Орбита (0) 3 0 (0) 3 (0) 1:9 0

Примечание. В скобках после названий команд - бонусные очки за места на первом этапе.

5-8-е места. Белозгар (Винница) - Фаворит (Киев) - 3:0 (25:14, 25:18, 25:10), 55 минут. Регина - Северодончанка - 3:1 (25:22, 25:18, 22:25, 25:16), 87 минут. Фаворит - Северодончанка - 3:2 (10:25, 25:21, 19:25, 25:15, 15:9), 102 минуты. Белозгар - Регина - 3:0 (25:22, 25:21, 27:25), 72 минуты. Регина - Фаворит - 3:0 (26:24, 25:22, 25:22), 69 минут. Белозгар - Северодончанка - 3:0 (26:24, 25:17, 25:18), 71 минута.

И В (ТБ) П (ТБ) С/П О

5. Белозгар 3 3 (0) 0 (0) 9:0 9

6. Регина 3 2 (0) 1 (0) 6:4 6

7. Фаворит 3 1 (1) 2 (0) 3:8 2

8. Северодончанка 3 0 (0) 3 (1) 3:9 1