Челси может предложить Азару улучшенный контракт. Футбол

Руководство "Челси" готовит новый контракт для Эдена Азара. Боссы "синих" намерены предложить 27-летнему бельгийцу подписать соглашение на более привлекательных для футболиста условиях. Об этом сообщает Daily Mail.

В Лондоне обеспокоены возможностью перехода Азара в мадридский "Реал", отчего работают над тем, чтобы сохранить в составе одного из ключевых исполнителей. Недельное жалованье хавбека может возрасти до 300 тысяч фунтов стерлингов, когда сейчас он получает порядка 200 тысяч.

Напомним, в нынешнем сезоне Азар принял участие в 27 встречах английской Премьер-лиги. На его счету 11 забитых голов и 4 результативные передачи. Действующий договор Эдена с "аристократами" рассчитан до лета 2020 года.




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