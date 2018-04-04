Байер переподписал Брандта

Полузащитник "Байера" Юлиан Брандт продолжит сотрудничество с леверкузенским коллективом. Как сообщает пресс-служба "фармацевтов", 21-летний хавбек заключил соглашение до лета 2021-го, когда прежний контракт был рассчитан до 2019 года.

Напомним, Брандт выступает за "Байер" с 2014-го. В нынешнем сезоне Юлиан принял участие в 28 матчах Бундеслиги, записав на свой счёт 6 голов и 3 результативные передачи.

Julian #Brandt: „Ich f?hle mich total wohl und sehe, dass hier etwas Supergro?es heranw?chst. Das haben erst k?rzlich die Vertragsverl?ngerungen von @jonatah und Lars #Bender gezeigt. Die beiden sind genau wie ich davon ?berzeugt, mit dieser Mannschaft etwas erreichen zu k?nnen." pic.twitter.com/PW9tG7OJi3

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 4 апреля 2018 г.


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