Байер переподписал Брандта

Полузащитник "Байера" Юлиан Брандт продолжит сотрудничество с леверкузенским коллективом. Как сообщает пресс-служба "фармацевтов", 21-летний хавбек заключил соглашение до лета 2021-го, когда прежний контракт был рассчитан до 2019 года.

Напомним, Брандт выступает за "Байер" с 2014-го. В нынешнем сезоне Юлиан принял участие в 28 матчах Бундеслиги, записав на свой счёт 6 голов и 3 результативные передачи.