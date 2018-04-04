Монтелла: Досадный результат, но Севилья будет бороться до конца
Главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелла уверен, что андалузцы могли рассчитывать на положительный исход домашней встречи с "Баварией" (1:2).
- Нам не повезло. Старались показать своё оружие в игре против очень сильной "Баварии". В первом тайме у соперника вообще не было моментов, а мы действовали очень опасно. Досадный результат, но мы будем бороться до конца.
"Севилье" не хватило удачи в эпизодах с голами "Баварии". Впрочем, должны принять это. Во втором тайме выглядели немного уставшими, это нормально. Ещё до перерыва оставили на поле много сил, отчего затем поубавили в аспекте агрессии, - цитирует Монтеллу издание Football Espana.
"Севилья" - "Бавария" 1:2 (1:1)
Голы: Сарабия, 32 (1:0); Навас, 37 (автогол) (1:1); Тьяго Алькантара, 68 (1:2)
"Севилья": Сорья; Эскудеро; Лангле; Сарабия; Кьяр; Бен-Йедер (Муриэль, 80); Писарро; Н`Зонзи; Корреа (Сандро, 78); Васкес; Навас
"Бавария": Ульрайх; Боатенг; Хуммельс; Хави Мартинес; Бернат (Рафинья, 46); Тьяго Алькантара; Киммих; Видаль (Родригес Х., 36); Мюллер; Рибери (Роббен, 79); Левандовски Р.
Предупреждения: Корреа, 15; Писарро, 90 - Рибери, 13; Бернат, 34; Мюллер, 85
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