Украинцы в Польше: Восемь с половиной. Футбол

За тур до деления польской экстраклясы на восьмерки «СЭ» разбирается, как в ней идут дела у наших футболистов.

Польшу по тем же причинам, что и миллионы простых украинцев. Там стабильно и неплохо платят, можно с уверенностью смотреть в завтрашний день, а не просто жить надеждой на лучшее. Единицы наших футболистов переезжают впо тем же причинам, что и миллионы простых украинцев. Там стабильно и неплохо платят, можно с уверенностью смотреть в завтрашний день, а не просто жить надеждой на лучшее.

Андрей БОГДАНОВ (№90) в матче за "Арку". Фото: zaglebie.com

Вряд ли для многих наших соотечественников работа в этой стране была мечтой детства, но для многих она стала возможностью реализовать свой потенциал, а не сидеть без работы.

Польши получил местное гражданство, что и отразилось в названии этого материала. Прямо сейчас в польской экстраклясе выступает восемь футболистов с украинским паспортом. Еще месяц назад их было девять, но Тарас Романчук ради места в сборнойполучил местное гражданство, что и отразилось в названии этого материала.

Рост количества в чемпионате Польши заметен, если сравнивать с показателями до трехкратного падения курса гривны. Восемь, семь, шесть лет назад количество наших игроков в экстраклясе колебалось в диапазоне от одного до трех. Александр Шевелюхин, перешедший в 2012 году в «Гурник», вряд ли сам мог предположить, что скоро по его пути последует много известных игроков.

Польше были в почете наши вратари: Константин Махновский играл на последнем рубеже в «Лодзи» и «Легии», Евгений Копыл - в двух разных клубах под названием «Заглембе». Но главное, что в чемпионат Польши ехали те Одно время вбыли в почете наши вратари: Константин Махновский играл на последнем рубеже в «Лодзи» и «Легии», Евгений Копыл - в двух разных клубах под названием «Заглембе». Но главное, что в чемпионатехали те футболисты , которые не могли трудоустроиться даже в аутсайдерах УПЛ. Нормой были в свою очередь трансферы между лидерами экстраклясы и украинскими аутсайдерами: тот же Махновский из «Легии» приезжал в сражающуюся только за место в элите «Оболонь», а потом играл и в первой лиге в «Севастополе».

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Польши в состоянии подписать Павел Ксенз в первые дни в клубе «Сандецья» наверняка был обречен выслушивать шутки относительно своей религиозности. Сейчас же даже последняя команда чемпионатав состоянии подписать футболиста с опытом выступлений за сборную Украины. И максимально польской фамилиейв первые дни в клубе «Сандецья» наверняка был обречен выслушивать шутки относительно своей религиозности.

Беспобедная серия «Сандецьи» превысила уже все разумные границы. Последний раз новичок высшего дивизиона побеждал еще 17 сентября, а с тех пор прошли уже двадцать четыре официальные игры . Стоило Павлу сыграть за эту команду больше тайма, как он явил себя во всей красе: в отличном слаломном проходе Ксенз фактически вложил мяч в ногу партнеру, дав ему забить с метра.

Так ярко украинец проявил себя на прошлых выходных, но это не помогло «Сандецье» прервать черную серию. Тем не менее, команда смогла добыть ничью на выезде с «Гурником», что однозначно можно считать хорошим результатом, и все еще может надеяться на итоговое спасение. Благодаря хорошему старту «Сандецья» отстает от спасительной строчки всего на четыре очка.

Последний тур перед делением на восьмерки Ксенз и компания проведут дома с «Вислой», а оставшиеся семь матчей сыграют против более простых соперников. Шансы точно есть.

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А отстает на четыре очка «Сандецья» от команды другого украинца Артема Путивцева. У его команды, как у миледи, много имен: ее называют «БрукБет» по имени спонсора, «Нецеча» по имени населенного пункта, где она выступает, а также «Термалика». И это неудивительно: ведь Путивцев и его партнеры играют за клуб из обычной деревни населением около семисот человек!

Причина выхода клуба из Нецечи в высшую лигу проста: семейная пара бизнесменов Витковских основала компанию по производству бетона, который пользуется успехом на польском рынке, а свободные деньги тратит на команду из родной деревни. Как рассказывал в интервью сам Путивцев, в Нецече находится только стадион «Термалики», а команда живет поблизости, в 110-тысячном Тарнуве.

Путивцев пользуется доверием тренера: из 29 матчей чемпионата двадцать шесть он отыграл от свистка до свистка. Правда, сама «Термалика» не может похвастаться успешной игрой в обороне: на данный момент больше нее (51 мяч) в матчах экстраклясы не пропустил никто. При всей щедрости хозяев потолок команды очевиден, и задачи серьезнее, чем сохранение прописки, она решать не может.

Последний тур перед делением на восьмерки команда проведет против «Пяста», который идет лишь строчкой выше - и в дальнейшем, естественно, тоже будет играть против несильных соперников.

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В последнем туре «Нецеча» выбралась из зоны вылета, лишив шансов на первую восьмерку команду Алексея Дитятьева. Как бы в противовес предыдущей команде «Краковия» представляет знаковый для Польши город - об этом говорит и то, что краковский стадион носит имя Юзефа Пилсудского, и то, что первый номер в команде закреплен за Иоанном Павлом II.

Тем не менее, выиграть чемпионство «Краковии» не удается вот уже семидесятый год подряд, а Кубок Польши команда не брала вообще ни разу.

Знакомых нам футболистов в Кракове играет больше, чем один - в атаке команды выходит Сергей Зенев. Оба поигравших в «Карпатах» футболиста не являются неприкасаемыми: Дитятьев по ходу сезона оказывался на скамейке уже семь раз, а Зенев - вообще 11. Тем не менее, игровую практику они получают стабильно, и сразу шесть команд экстраклясы на данный момент пропустили больше, чем оборона «Краковии» с Алексеем.

За тур до деления на восьмерки «Краковия» уступает «Заглембе», идущему на восьмом месте, четыре очка. Близок локоток, а не укусишь… На ближайшей неделе Дитятьеву и компании придется принять именно «Заглембе», после чего сосредоточиться на матчах второй восьмерки.

Отрыв от зоны вылета уже огромен: от предпоследней «Легии» (Гданськ) краковцы оторвались на 11 пунктов.

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Переходим к игрокам, которые на ближайших выходных проведут очень нервные матчи. «Арка» из Гдыни, за которую выступает Андрей Богданов, отстает от «Заглембе» на два очка и явно надеется на помощь «Краковии» в ближайшем туре.

Богданов не первый украинец, приехавший играть в Гдыню: в начале девяностых за «Арку» поиграл Святослав Петренко, а в 2004 - 2007 годах в ней выступал Андрей Грищенко. Большую часть своей истории команда с забавным прозвищем «сельдь» провела в низших лигах - текущий сезон в элите для нее лишь четырнадцатый. Свою историю команда пишет сейчас: в прошлом году она выиграла Кубок и Суперкубок Польши , в Лиге Европы зарубилась с «Митьюлландом» (3:2 дома и 1:2 на выезде).

Шансы защитить титул «Арка» сохраняет до сих пор: уже сегодня она сыграет первый полуфинал Кубка против «Короны» из Кельце. Богданов с ходу начал делать то, чего от него ждали. Украинец играет в основе, и в последнем туре забил победный гол со штрафного варшавской «Легии». Показательно, что мяч в ворота победителя двух последних сезонов влетел после того, как партнеры Андрея выбежали из «стенки» - то есть между новичком и старожилами уже наладилось взаимопонимание. Даже от четвертой строчки, которая гарантирует место в Европе, «Арка» отстает на 7 пунктов - если в последнем туре удастся протиснуться в восьмерку, можно будет и побороться.

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Обойти на флажке Богданов может не только «Заглембе», но и краковскую «Вислу», за которую выступает Денис Баланюк. Тринадцатикратный чемпион Польши опережает «Арку» на три очка, но имеет худшую разницу мячей - так что проигрывать в последнем туре для него чревато неприятностями.

Примечательно, что на ближайших выходных «Висла» едет к «Сандецье», то есть помочь команде Боданова может не только Дитятьев, но и Ксенз.

При всей моде на испанский футбол «Висла» собрала у себя одну из самых многочисленных испанских колоний за пределами Пиренеев. Под началом тренера Хоана Каррильо (в прошлом «Жирона», «Альмерия», победа в чемпионате Венгрии с «Видеотоном») выступают сразу шесть испанцев - до такого в своих командах не доходил даже Гвардьола.

Не все шестеро играют в основе, но все превосходят по количеству времени Баланюка. Форвард один раз вышел в стартовом составе в Кубке, когда «Висла» вылетела от уже упомянутой «Короны» из Кельце, и еще в сентябре однажды начал матч чемпионата. Все остальное время Денис получает от тренера огрызки игрового времени. Несерьезно.

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Если все остальные украинцы переехали в Польшу после кризиса, то уже упомянутый Александр Шевелюхин выступает за «Гурник» седьмой год. Команда из Забже проводит великолепный сезон, после возвращения из второго дивизиона включившись в борьбу за еврокубки - но роль украинского защитника в этом скорее мотиваторская. Все же Александру уже 35 лет, и в текущем чемпионате у него только два выхода на замену.

Зато украинец с нетривиальным достижением (кто еще выигрывал первую лигу Украины целых четыре раза?) играл в Кубке, который для «Гурника» тоже еще продолжается. На ранних стадиях Шевелюхин провел полные матчи против команд «Сокол» и «Рыбник», которые закончились выездными победами. После этого команда из Забже прошла еще две стадии и на стадии полуфинала противостоит варшавской «Легии».

Также отметим, что у «Гурника» просто восхитительная средняя посещаемость. Новичок экстаклясы в среднем собирает на трибунах 19 тысяч зрителей! Понятно, что и сезон команда проводит такой, что хочется идти на стадион, и история у команды замечательная (одна победа над «Динамо» Лобановского чего стоит), но все равно, есть чему поучиться.

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Алексея Хобленко, «железнодорожники» просматривали Александра Гладкого, но их не устроила физическая форма форварда. Переходим к чемпионской гонке , в которой украинцы представлены тоже широко. Познаньский «Лех» в межсезонье попытался стать самой украинской командой страны. Помимо, «железнодорожники» просматривали, но их не устроила физическая форма форварда.

Владимир Костевич играет в Познани второй год, за все это время ни разу (!) не оказался на скамейке в каком-либо турнире, и даже меняют его во втором тайме редко. По большому счету, только неожиданно появившиеся конкуренты в лице Александра Зинченко и Василия Кравца приглушили дискуссию относительно того, почему левый защитник «Леха» не вызывается в сборную.

Хобленко так ярко стартовать в Познани не смог: форвард, покидавший УПЛ в ранге одного из лучших бомбардиров, пока лишь раз вышел в стартовом составе новой команды. Правда, на счету Алексея один гол после выхода на замену: в феврале он помог команде обыграть «Шленск» из Вроцлава.

В целом, из последних пяти матчей «Лех» выиграл четыре - и приблизился к лидеру на расстояние всего двух очков.

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Но все же лидирует в чемпионате команда открестившегося от нашего гражданства (интересно, сколькими пальцами) Тараса Романчука. Чтобы вы понимали масштаб события: на последние матчи сборной Польши в компанию к Роберту Левандовски, Войцеху Щенсны и другим звездам приехали всего восемь представителей экстраклясы, одним из которых был выросший в Ковеле хавбек.

«Ягеллония», за которую выступает Романчук, переживает лучшие времена в своей истории. В 2015-м году команда из Белостока впервые в своей истории попала в первую тройку, двумя годами позже впервые стала вице-чемпионом, а сейчас критично близка к тому, чтобы выиграть по крайней мере первую часть чемпионата.

И все это время в ее составе был Тарас, пополнивший «Ягеллонию» как раз перед сезоном-2014/15. Кстати, до недавнего времени из украинцев в команде был не только он. Серебряные медали помог выиграть еще и Дмитрий Хомченовский, но в феврале хавбек перешел в «Урал».

Польше , по всей видимости, на фоне старения Якуба Блащиковски наблюдается их некий дефицит. Поддерживать ли Романчука в матчах за клуб и сборную, принимать ли его поступок - каждый пусть решит для себя сам. Человек все же ищет, где лучше - и если в Украине средних опорников всегда было в избытке, то в, по всей видимости, на фоне старения Якуба Блащиковски наблюдается их некий дефицит.

Главное, чтобы потом не оказалось, что Романчук лучше всех аналогичных исполнителей в команде Андрея Шевченко…