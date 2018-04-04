Каземиро сравнил Роналду с машиной. Футбол

Игрок мадридского "Реала" Каземиро восхищается профессионализмом партнёра по команде Криштиану Роналду, голевой дубль которого помог "сливочным" одержать уверенную победу над "Ювентусом" (3:0) в первом четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов. Теперь на счету 33-летнего португальца 14 результативных ударов в нынешнем розыгрыше турнира.

"Мы показали отличный футбол в матче с отличным соперником, - цитирует бразильца uefa.com. - Результат просто невероятный, хотя надо признать, что после удаления Дибалы нам стало легче.

Роналду тренируется как машина и не перестает удивлять на каждом занятии. Остается только аплодировать и наслаждаться тем, что он делает для команды сезон за сезоном. Сегодня Криштиану был восхитителен. Он - лучший".




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Сборная Бразилии обыграла Германию (ВИДЕО)  Сборная Бразилии обыграла Германию (ВИДЕО)  
Музей в Москве отказался вернуть олимпийскую медаль гимнастке Корбут, украденную у нее 46 лет назадМузей в Москве отказался вернуть олимпийскую медаль гимнастке Корбут, украденную у нее 46 лет назад
Наингголан лишен прав и оштрафован за вождение в нетрезвом виде. ФутболНаингголан лишен прав и оштрафован за вождение в нетрезвом виде. Футбол
Шевченко хотел бы попробовать себя в роли клубного тренера. ФутболШевченко хотел бы попробовать себя в роли клубного тренера. Футбол
Турнир претендентов: До Карлсена добрался КаруанаТурнир претендентов: До Карлсена добрался Каруана
Блок рекламы


Похожие новости
Клубы Английской Премьер-Лиги заплатили агентам в текущем сезоне 211 млн фунтов. ФутболКлубы Английской Премьер-Лиги заплатили агентам в текущем сезоне 211 млн фунтов. Футбол
Бардзальи: Роналду - смертоносный футболистБардзальи: Роналду - смертоносный футболист
Зидан: Гол Роналду получился замечательным, но мой мяч в финале ЛЧ был лучше. ФутболЗидан: Гол Роналду получился замечательным, но мой мяч в финале ЛЧ был лучше. Футбол
Рибери: Бавария показала хорошую реакцию. ФутболРибери: Бавария показала хорошую реакцию. Футбол
Роналду: Мне нравится бить рекордыРоналду: Мне нравится бить рекорды
Тотовицкий: Шапаренко чуть-чуть повезло. ФутболТотовицкий: Шапаренко чуть-чуть повезло. Футбол
Карвахаль установил новый рекорд Лиги чемпионов. ФутболКарвахаль установил новый рекорд Лиги чемпионов. Футбол
Н'Зонзи: Севилья победила в Манчестере, а теперь нужно выиграть в Мюнхене. ФутболН'Зонзи: Севилья победила в Манчестере, а теперь нужно выиграть в Мюнхене. Футбол
Буффон: Роналду и Месси можно сравнивать лишь с Марадоной и ПелеБуффон: Роналду и Месси можно сравнивать лишь с Марадоной и Пеле
Аллегри: Полуфинал Лиги чемпионов? Это невозможно. ФутболАллегри: Полуфинал Лиги чемпионов? Это невозможно. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости