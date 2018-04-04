Каземиро сравнил Роналду с машиной. Футбол

Игрок мадридского "Реала" Каземиро восхищается профессионализмом партнёра по команде Криштиану Роналду, голевой дубль которого помог "сливочным" одержать уверенную победу над "Ювентусом" (3:0) в первом четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов. Теперь на счету 33-летнего португальца 14 результативных ударов в нынешнем розыгрыше турнира.

"Мы показали отличный футбол в матче с отличным соперником, - цитирует бразильца uefa.com. - Результат просто невероятный, хотя надо признать, что после удаления Дибалы нам стало легче.

Роналду тренируется как машина и не перестает удивлять на каждом занятии. Остается только аплодировать и наслаждаться тем, что он делает для команды сезон за сезоном. Сегодня Криштиану был восхитителен. Он - лучший".