Каземиро сравнил Роналду с машиной. Футбол
Игрок мадридского "Реала" Каземиро восхищается профессионализмом партнёра по команде Криштиану Роналду, голевой дубль которого помог "сливочным" одержать уверенную победу над "Ювентусом" (3:0) в первом четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов. Теперь на счету 33-летнего португальца 14 результативных ударов в нынешнем розыгрыше турнира.
"Мы показали отличный футбол в матче с отличным соперником, - цитирует бразильца uefa.com. - Результат просто невероятный, хотя надо признать, что после удаления Дибалы нам стало легче.
Роналду тренируется как машина и не перестает удивлять на каждом занятии. Остается только аплодировать и наслаждаться тем, что он делает для команды сезон за сезоном. Сегодня Криштиану был восхитителен. Он - лучший".
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