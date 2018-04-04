Роналду: Мне нравится бить рекорды

Лидер атак "Реала" Криштиану Роналду остался доволен вчерашним вечером. Его команда одержала уверенную победу над "Ювентусом" (3:0), а сам португалец отличился в 10-м матче ЛЧ кряду (новый рекорд турнира). Его второй гол, "ножницами", имеет все шансы стать лучшим в нынешнем сезоне.

"Гол получился фантастическим. Не ожидал, что забью такой гол, но лучше говорить об игре команды в целом, - приводит слова форварда официальный сайт УЕФА. - Мне кажется, матч был потрясающим. Мы забили три мяча "Юве", замечательной команде. Провели прекрасный поединок.

Конечно, я горжусь своим рекордом. Не знал об этом, пока вы мне не сказали. Мне нравится бить рекорды.

Это наш турнир. Нам по душе Лига чемпионов. Отличный результат, а ответный матч мы проведем дома. Знаем, что "Юве" - прекрасная команда, а потому надо быть осторожными, но сейчас мы счастливы, вся команда очень довольна.

Понравилось, с каким постоянным напором мы играли. Мы не пропустили. "Юве" оказывал сильное давление, особенно в первом тайме, но мы хорошо оборонялись. Наш вратарь и защитники проделали фантастическую работу. Затем, во втором тайме, мы создали ряд моментов и забили. Это такая игра, что если не забиваешь - не выигрываешь".


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