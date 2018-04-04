Мюллер: Выездная победа над Севильей - это топ-результат

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер не скрывает, что еврокубковая встреча с "Севильей" оставила неоднозначные впечатления.

"Это был матч с большим количеством разных моментов. Было много хорошего, но были и моменты, которые мы бы не хотели видеть. Мы хорошо начали, первые десять минут хорошо разыгрывали мяч от обороны, не дали атмосфере на стадионе повлиять на нас. Но в какой-то момент допустили несколько ошибок. Потеряв мяч, "Бавария" позволила сопернику создать моменты. Мы слишком много пасовали поперек.

Во втором тайме увеличили темп и прижали соперника. Так наша игра смотрелась намного лучше. Победа на выезде 2:1 - это топ-результат. На нашем стадионе "Севилье" будет сложно обыграть "Баварию", - приводит слова Мюллера официальный сайт немецкого гранда.