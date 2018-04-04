Бентанкур: Несмотря на поражение от Реала, рад играть на таком уровне
Полузащитник "Ювентуса" Родриго Бентанкур, несмотря на досадное поражение в домашнем матче против "Реала" (0:3), рад попробовать свои силы в четвертьфинале Лиги чемпионов.
- Вплоть до второго мяча Роналду мы были в игре. Но затем пропустили этот гол, а вскоре было удаление Дибалы. Конечно, это стало серьёзным ударом.
Криштиану является исполнителем столь высокого класса, что не прощает ошибок, - констатировал 20-летний уругваец в интервью изданию Football Italia. - Что касается меня, то стараюсь продолжать прогрессировать. В любом случае, рад играть на таком уровне.
"Ювентус" - "Реал" 0:3 (0:1)
Голы: Роналду, 3 (0:1); Роналду, 64 (0:2); Марсело, 72 (0:3)
"Ювентус": Буффон; Алекс Сандро; Барцальи; Де Шильо; Кьеллини; Бентанкур; Асамоа К. (Матуиди, 69); Хедира (Куадрадо, 75); Дуглас Коста (Манджукич, 69); Дибала (до 66); Игуаин
"Реал": Навас К.; Варан; Карвахаль; Марсело; Серхио Рамос; Каземиро; Кроос; Модрич (Ковачич, 82); Бензема (Лукас Васкес, 59); Роналду; Иско (Асенсио, 75)
Предупреждения: Бентанкур, 26; Дибала, 45, 66 - Серхио Рамос, 54; Ковачич, 88
Удаления: Дибала, 66 (второе предупреждение)
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
04.04.2018 11:27
04.04.2018 11:27