Бентанкур: Несмотря на поражение от Реала, рад играть на таком уровне

Полузащитник "Ювентуса" Родриго Бентанкур, несмотря на досадное поражение в домашнем матче против "Реала" (0:3), рад попробовать свои силы в четвертьфинале Лиги чемпионов.

- Вплоть до второго мяча Роналду мы были в игре. Но затем пропустили этот гол, а вскоре было удаление Дибалы. Конечно, это стало серьёзным ударом.

Криштиану является исполнителем столь высокого класса, что не прощает ошибок, - констатировал 20-летний уругваец в интервью изданию Football Italia. - Что касается меня, то стараюсь продолжать прогрессировать. В любом случае, рад играть на таком уровне.

"Ювентус" - "Реал" 0:3 (0:1)



Голы: Роналду, 3 (0:1); Роналду, 64 (0:2); Марсело, 72 (0:3)



"Ювентус": Буффон; Алекс Сандро; Барцальи; Де Шильо; Кьеллини; Бентанкур; Асамоа К. (Матуиди, 69); Хедира (Куадрадо, 75); Дуглас Коста (Манджукич, 69); Дибала (до 66); Игуаин



"Реал": Навас К.; Варан; Карвахаль; Марсело; Серхио Рамос; Каземиро; Кроос; Модрич (Ковачич, 82); Бензема (Лукас Васкес, 59); Роналду; Иско (Асенсио, 75)



Предупреждения: Бентанкур, 26; Дибала, 45, 66 - Серхио Рамос, 54; Ковачич, 88

Удаления: Дибала, 66 (второе предупреждение)