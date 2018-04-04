Н'Зонзи: Севилья победила в Манчестере, а теперь нужно выиграть в Мюнхене. Футбол
Полузащитник "Севильи" Стивен Н'Зонзи утверждает, что андалузцы даже не думают опускать руки после поражения в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии" (1:2). Испанцы попытаются добиться успеха на выезде.
- Очень жаль, что Сарабия упустил свой первый момент. В первом тайме мы играли хорошо, но затем устали под давлением соперников. Обычно мы владеем мячом намного больше, чем "Бавария" позволила нам сегодня. Но мы победили в Манчестере, так что в футболе все может быть. Постараемся сделать то же самое в Мюнхене, - цитирует игрока пресс-служба УЕФА.
Напомним, на предыдущей стадии турнира "Севилья" оказалась сильнее "Манчестер Юнайтед", сумев добыть необходимый результат на "Олд Траффорд".
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