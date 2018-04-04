Барселона рассматривает защитника Севильи в качестве замены Юмтити

Защитник "Севильи" Клеман Лангле находится на карандаше у скаутов "Барселоны". "Сине-гранатовые" видят в нём замену Самюэлю Юмтити, который может покинуть "Камп Ноу" во время летнего трансферного окна.

Каталонцам придётся выдержать серьёзную конкуренцию со стороны других топ-клубов, которые тоже заинтересовались 22-летним французом после матчей "Севильи" и "Манчестер Юнайтед". Тогда молодой центрбек оставил без мяча Ромелу Лукаку.

По информации Sport.es, сумма отступных составляет 30 миллионов евро.

Напомним, андалузцы приобрели Лангле у "Нанта" за 7 миллионов евро. Действующий контракт игрока с испанским клубом рассчитан до 2021-го года. Клеман принял участие в 28 матчах нынешнего розыгрыша Примеры, записав на свой счёт три забитых гола.