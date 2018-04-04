Буффон: Роналду и Месси можно сравнивать лишь с Марадоной и Пеле

Легендарный страж ворот "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон прокомментировал игру лидера атак "Реала" Криштиану Роналду. 33-летний португалец, записав на свой счёт голевой дубль, помог мадридской команде сделать серьёзную заявку на полуфинал Лиги чемпионов. Кроме того, CR7 отметился личным достижением - стал первым игроком, забившим в десяти подряд играх турнира.

"Мы разочарованы, так как теперь, возможно, не пройдем дальше. Очень обидно, но бывают случаи, когда нужно отдать должное сопернику, который объективно оказался сильнее.