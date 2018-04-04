Буффон: Роналду и Месси можно сравнивать лишь с Марадоной и Пеле

Легендарный страж ворот "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон прокомментировал игру лидера атак "Реала" Криштиану Роналду. 33-летний португалец, записав на свой счёт голевой дубль, помог мадридской команде сделать серьёзную заявку на полуфинал Лиги чемпионов. Кроме того, CR7 отметился личным достижением - стал первым игроком, забившим в десяти подряд играх турнира.

"Мы разочарованы, так как теперь, возможно, не пройдем дальше. Очень обидно, но бывают случаи, когда нужно отдать должное сопернику, который объективно оказался сильнее.

Криштиану во всей красе? Да нет, это самый обычный Роналду. Его и Месси за их игру от сезона к сезону можно сравнивать лишь с Марадоной и Пеле. Сегодня мы допустили несколько ошибок, но подобное случается, когда ты играешь против сильнейших", - приводит слова Буффона пресс-служба УЕФА.


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