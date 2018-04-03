Олимпиакос расстался с главным тренером. Футбол

Кратковременное неудачное пребывание Оскара Гарсиа в качестве тренера "Олимпиакоса" завершилось во вторник вечером после того, как пирейский клуб объявил, что они договорились с испанцем расстаться.

44-летний испанский специалист только в январе сменил Бесника Хаси, став третьим тренером "Легенд" в течение сезона, но продержался на тренерском мостике всего три месяца, а действующие чемпионы после восьми подряд титулов рискуют оказаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне.

"Я решил с согласия клуба прекратить наше сотрудничество сегодня, чтобы дать клубу больше времени, чтобы спокойно подготовиться к следующему сезону", - цитирует Гарсию официальный сайт "Олимпиакоса". - "Я хочу поблагодарить президента, который дал мне возможность тренировать лучшую команду Греции, а также всех сотрудников, игроков и болельщиков команды за любовь и уважение, которые они показывали мне с первого дня. Я желаю им успеха в следующем сезоне".

"Олимпиакос" добавил заявление: "Мы благодарим Оскара Гарсию за его вклад в клуб, и мы желаем ему всяческих успехов в будущем".

Уход Гарсии состоялся на следующий день после того, как владелец клуба Евенгелос Маринакис объявил о штрафе футболистов в размере 400 тысяч евро за последние неудачные результаты, которые свели на нет борьбу за титул, а в оставшихся матчах планируется участие молодых игроков. Именно тренер молодежной команды Кристос Контис станет исполняющим обязанности главного тренера "Олимпиакоса" в оставшихся четырех матчах чемпионата, а бывший игрок Ариэль Ибагаза станет его помощником.


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